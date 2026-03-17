Lonjakan volume kendaraan di penyeberangan Ketapang–Gilimanuk selama periode mudik Lebaran 2026 memicu kemacetan panjang. Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Prasetyo mengakui adanya penumpukan signifikan di jalur penghubung Jawa-Bali itu karena arus lalu lintas yang melebihi kapasitas normal.

“Memang ada beberapa kejadian yang apa namanya kami mohon maaf, ada penumpukan oleh karena traffic yang cukup luar biasa di penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk itu,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah terus memantau situasi di lapangan. Ia mengklaim petugas gabungan sedang berupaya maksimal untuk mencari solusi teknis guna mempercepat alur kendaraan di pelabuhan.

“Tapi sepenuhnya kita melakukan terus monitoring dan petugas-petugas di lapangan bekerja keras untuk mencari solusi supaya bisa mengurangi kemacetan-kemacetan dan antrean-antrean,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah mengapresiasi masyarakat yang memilih waktu mudik lebih awal. Langkah ini dinilai efektif dalam mencegah penumpukan yang lebih parah pada hari puncak keberangkatan.

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memanfaatkan masa rentang liburan ini dengan memilih pulang kampung sesuai dengan yang kita harapkan sehingga tidak terjadi penumpukan di satu hari tertentu,” ucap Prasetyo.

Untuk mengantisipasi kemacetan pada arus balik nanti, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan TNI untuk menyiagakan bantuan transportasi, termasuk pengerahan kapal laut jika diperlukan.

“Termasuk TNI juga diminta oleh Bapak Presiden manakala diperlukan untuk menyediakan transportasi-transportasi yang dimiliki termasuk kapal-kapal laut kita untuk membantu kelancaran arus mudik maupun nanti arus balik,” tuturnya.