PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menerapkan skema Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB) guna mengatasi antrean kendaraan pada arus balik Lebaran 2026 di lintasan utama Bakauheni–Merak. Direktur Utama PT ASDP Heru Widodo menekankan, skema TBB penting dilakukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di kawasan pelabuhan.

“Kami akan berlakukan TBB. Skema TBB ini adalah tiba bongkar berangkat, yang kemudian ketika kapal bermuatan berangkat dari Pelabuhan Bakauheni, maka nanti di Merak hanya melakukan bongkar lalu kembali lagi ke Bakauheni untuk mengangkut para penumpang,” ujar Heru di Bakauheni, Selasa (24/3/2026).

Menurutnya, salah satu kunci utama kelancaran operasional penyeberangan arus balik Lebaran 2026 adalah penerapan skema TBB.

Penerapan TBB yang dilakukan Pelabuhan Merak pada arus mudik kemarin telah terbukti mempercepat rotasi kapal dan meminimalisasi penumpukan kendaraan di pelabuhan.

Puncak Arus Balik

Lebih lanjut Heru menyebutkan puncak arus balik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di penyeberangan Bakauheni-Merak terjadi pada H+2 atau Selasa (24/3/2026).

Menurut dia, hingga saat ini pemudik di Pelabuhan Bakauheni masih terus berdatangan dan memadati sejumlah kantong parkir dermaga dan ruang tunggu penumpang.

“Puncak arus balik terjadi hari ini 24 Maret 2026 untuk gelombang pertama, kemudian diprediksi terjadi lagi pada 28-28 Maret 2026,” ujar dia.