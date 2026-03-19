Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, terpantau padat pada H-2 Lebaran 2026, Kamis siang (19/03/2026). Ribuan calon penumpang dengan berbagai tujuan mulai memadati stasiun sejak pagi hari.

Pantauan inilah.com, antrean penumpang tampak mengular di depan pintu keberangkatan kereta. Meskipun volume penumpang meningkat drastis, alur masuk menuju peron tetap terkendali dengan penjagaan ketat dari petugas KAI dan bantuan para porter berseragam kuning yang membantu barang bawaan pemudik.

Selain itu, pemandangan di dalam area tunggu menunjukkan kepadatan yang signifikan. Hampir seluruh kursi tunggu terisi penuh oleh pemudik. Banyak penumpang yang terpaksa berdiri atau bersandar di pilar-pilar besar stasiun, bahkan duduk di lantai.

Adapun, lonjakan penumpang kereta api jarak jauh di wilayah Daop 1 Jakarta mulai terlihat jelas menjelang Lebaran 2026.

Pada Kamis (19/3/2026), jumlah penumpang yang berangkat tercatat sebanyak 52.330 orang, sedangkan penumpang yang tiba mencapai 27.741 orang.

"Pada data dinamis atau bisa berubah volume keberangkatan Daop 1 52.330 sementara volume kedatangan 27.741," kata Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, Kamis.

Merujuk data PT KAI, Stasiun Pasar Senen menjadi lokasi keberangkatan paling padat dengan 18.852 penumpang. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan Stasiun Gambir yang mencatat 16.845 penumpang.

Di luar dua stasiun utama itu, aktivitas penumpang juga terlihat di sejumlah stasiun lain seperti Bekasi, Cikarang, Jatinegara, hingga Karawang, meski volumenya tidak sebesar Pasar Senen dan Gambir.

Secara total, selama masa Angkutan Lebaran yang berlangsung sejak 11 Maret hingga 1 April 2026, PT KAI menyiapkan lebih dari 1 juta kursi untuk perjalanan kereta api jarak jauh.