Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way nasional pada puncak arus balik Lebaran yang diprediksi berlangsung pada 24 Maret 2026.

“Pada tanggal 24, ketika prediksi arus mudik dengan traffic counting yang ada di Gate Tol Kalikangkung, kami akan lakukan one way nasional arus balik,” kata Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho di Posko Command Center KM 29 Tol Cikampek, Jawa Barat, Jumat (20/3/2026).

Ia mengatakan, apabila volume kendaraan meningkat pada 24 Maret maka akan dilakukan one way sepenggal terlebih dahulu mulai dari KM 414, Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah.

“Kemungkinan nanti kita lakukan one way sepenggal tahap pertama dari KM 414 hingga sampai ke Tol Pejagan,” ucapnya.

Namun, menurut dia, apabila volume kendaraan masih tinggi maka rekayasa lalu lintas ini akan diperpanjang sampai dengan KM 70 Tol Jakarta-Cikampek.

Sebelumnya, diprediksi puncak arus balik masa Lebaran 2026 atau Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah akan berlangsung pada 24 Maret 2026.

Dengan adanya kebijakan work from anywhere (WFA) oleh pemerintah, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan waktu kembali ke rumah.

“Bisa kembali silakan di tanggal 25, 26, 27 sampai dengan 29 sehingga arus puncak ini bisa tersebar di setiap hari,” katanya.