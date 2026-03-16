PT Kereta Commuter Indonesia (KCI/KAI Commuter) mengoperasikan sebanyak 1.149 perjalanan setiap hari untuk melayani Angkutan Lebaran 2026 di wilayah Jabodetabek dan kawasan operasi.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda dalam keterangan diterima di Lebak, Banten, Senin (16/3/2026), menyampaikan pada masa angkutan lebaran tahun ini, KAI Commuter total mengoperasikan sebanyak 1.149 perjalanan setiap harinya di area Jabodetabek, Merak dan sekitarnya termasuk perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta.

Selain itu, KAI Commuter menyediakan kapasitas angkut sebanyak 50.244.436 orang atau lebih banyak 4 persen dari kapasitas angkut tahun lalu.

"Kami pastikan siap melayani Angkutan Lebaran 2026 di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya dengan tepat waktu kedatangan dan keberangkatan juga aman, nyaman serta selamat sampai tujuan," ujarnya.

Lebih lanjut Karina mengatakan bahwa untuk layanan Commuter Line Jabodetabek dioperasikan sebanyak 1.065 perjalanan setiap harinya.

Dengan total kapasitas angkut mencapai 47.059.996, diprediksi sebanyak 18.972.445 orang akan menggunakan Commuter Line Jabodetabek.

"Angka tersebut meningkat sebesar 1 persen dari capaian pengguna pada Angkutan Lebaran tahun sebelumnya,” ujarnya.

Optimalkan Commuter Line Bandara Soetta dan Merak

Selain Jabodetabek, KAI Commuter juga mengoptimalkan layanan Commuter Line Bandara Soetta dan Commuter Line Merak.

Setiap harinya, tersedia 70 perjalanan Commuter Line Bandara Soetta dengan total kapasitas angkut sebanyak 415.616 dan diproyeksikan 145.963 orang bergerak menuju bandara untuk mudik.

Guna menjamin kenyamanan, KAI Commuter menyiagakan 5.400 petugas frontliner, mulai dari Masinis, Petugas Pengamanan, hingga Petugas Kesehatan.

KAI Commuter juga menambah fasilitas pendukung seperti toilet portable di Stasiun Bogor dan Stasiun Pasar Minggu, serta tenda ruang tunggu di Stasiun Bekasi, Bogor, Tangerang, Rangkasbitung dan Cilegon.