Besok, lonceng sekolah kembali berbunyi dan komputer-komputer kantor mulai menderu. Libur Lebaran 2026 resmi tamat. Tapi bagi sebagian orang, merayakan hari raya sedikit terlambat tak jadi soal.

Ardi (37) berdiri di antara ribuan penjemput. Wajahnya agak tegang. Ia bukan cuma menjemput istri dan anak, tapi juga menjemput rasa bersalah karena gagal pulang kampung tahun ini.

Ardi adalah potret perantau yang kalah oleh urusan kantor. Saat jutaan orang pamer foto mudik, ia harus berjaga di ibu kota. Alhasil, hanya istri dan dua anaknya yang ia berangkatkan ke Semarang.

"Saya enggak dapat cuti tahun ini, jadi harus tetap masuk kerja dan standby. Jadi daripada orang tua saya enggak ada yang nengokin dan ibu saya juga sudah kangen katanya dengan cucu-cucunya, jadi saya suruh istri dan anak saja yang ke Semarang, sementara saya enggak pulang dulu hanya titip salam saja," tutur Ardi kepada Inilah.com di Stasiun Pasar Senen, Minggu (29/3/2026).

Tapi rindu seorang ibu ternyata punya logikanya sendiri. Karena si anak tak bisa pulang, sang ibu yang akhirnya mengalah dan ikut rombongan menantunya ke Jakarta.

"Ya ibu saya memang minta dipesankan tiket barengan sama istri dan anak kalau nanti balik ke Jakarta, ibu ngikut gitu jadi mau tinggal di sini beberapa minggu dulu, ngobatin rasa kangen lah," jelasnya.

Menjemput di hari puncak arus balik adalah ujian kesabaran. Ardi harus beradu nasib di lahan parkir yang penuh sesak sampai harus berputar berkali-kali.

"Tadi sempat susah sih memang cari parkir, sampai saya harus mutar tiga kali alias jadi bayar parkirnya tiga kali juga, pas terakhir wah ini sih kayaknya enggak bakal dapat parkir, jadi ya sudah pasrah aja dan kebetulan istri saya ngabarin kalau sudah sampai," katanya.

Di balik lelahnya mencari parkir, Ardi menyimpan kekhawatiran. Ia takut ibunya bakal protes karena anaknya lebih mementingkan pekerjaan dibanding orang tua. Bayangan kena omel sudah di depan mata.

Namun, semua ketakutan itu bubar di depan loket kedatangan. Sang ibu justru langsung memeluknya erat dan melempar satu pertanyaan pendek yang bikin hati Ardi bergetar.

"Kamu sehat nak?" ucap ibu Ardi singkat.

Ardi yang tadinya merasa bersalah langsung lega dan memastikan bahwa dirinya baik-baik saja di perantauan. Di sela-sela memeluk ibunya, ia juga langsung mencium kedua buah hatinya yang sudah rindu sosok ayah.