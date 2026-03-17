Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turun langsung meninjau arus mudik Lebaran 2026 di Stasiun Pasar Senen, Selasa (17/3/2026).

Tiba pukul 11.35 WIB, AHY sempat menyapa para pemudik yang tengah menunggu keberangkatan sebelum melepas salah satu rangkaian kereta menuju Jawa Timur. Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini jadi sasaran swafoto ibu-ibu pemudik.

Usai berkeliling, AHY melepas langsung keberangkatan salah satu rangkaian kereta menuju Jawa Timur.

"Tadi bersama-sama baru saja melepas keberangkatan kereta Gaya Baru Malam Selatan yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dan pemberhentian terakhir di stasiun Gubeng, Surabaya," ujar AHY kepada wartawan di lokasi.

AHY menilai PT KAI sudah cukup siap menghadapi gempuran pemudik tahun ini. Ia menekankan pentingnya kesiapan fasilitas fisik dan koordinasi antar moda transportasi agar perjalanan masyarakat tidak terhambat.

"Kita berharap bahwa transportasi multimoda di masa lebaran ini semua dapat dipersiapkan sebaik mungkin," kata dia.

"Untuk itu kami terutama jajaran Kementerian Perhubungan sejak awal berupaya untuk menyiapkan prasarana dan sarana fisik yang diharapkan bisa digunakan secara optimal," tambah dia.

Satu hal yang menjadi sorotan AHY adalah masalah cuaca. Mengingat potensi cuaca ekstrem dan bencana alam yang bisa muncul sewaktu-waktu, ia menginstruksikan tim teknis di lapangan untuk selalu siaga, terutama di titik-titik rawan sepanjang jalur rel.

"Tentu disana sini ada hal yang harus kita mitigasi termasuk tadi kami bertanya tentang bagaimana kalau ada cuaca ekstrim atau potensi bencana dan KAI sudah menjawab disiapkan tim di berbagai lokasi yang diprediksi memiliki tingkat kerawanan untuk kerentanan dan siap menggelar alat perlengkapan termasuk alat berat dan material agar bisa segera memperbaiki dan tidak terlalu mengganggu perjalanan," ucapnya.

Data Keberangkatan Daop 1

Berdasarkan data terbaru, mobilitas di wilayah Daop 1 Jakarta memang sedang tinggi-tingginya. Pada 17 Maret saja, tercatat ada 54.216 penumpang yang berangkat. Stasiun Pasar Senen tetap menjadi primadona dengan 24.412 penumpang, disusul Stasiun Gambir sebanyak 17.657 orang.

Sejak awal masa angkutan Lebaran pada 11 Maret hingga hari ini, total penumpang yang sudah diberangkatkan mencapai 346.845 orang. Angka ini diprediksi terus bertambah mengingat KAI menyediakan total 1.083.623 tempat duduk hingga 1 April mendatang.