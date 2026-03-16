Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi melepas belasan ribu pemudik dalam program Mudik Gratis 2026 di Museum Purna Bhakti Pertiwi, TMII, Jakarta Timur, Senin (16/3/2026). Sebanyak 325 armada bus dikerahkan untuk memulangkan para perantau ke berbagai titik di Jawa Tengah.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mudik lebaran gratis 325 bus nanti masuk wilayah Jawa Tengah. Semoga selamat sampai tujuan," kata Ahmad Luthfi diikuti prosesi flag off.

Luthfi menjelaskan, Pemprov Jateng tak sendirian. Mereka menggandeng Bank Jateng hingga sejumlah instansi untuk menyediakan ratusan kursi gratis bagi warga yang ingin pulang kampung.

“Pemprov dengan seluruh stakeholder telah menyiapkan di antaranya dengan Kemenkes, dengan Jasa Raharja, dengan Bank Jateng, dengan seluruh yang tidak bisa kami sebut satu per satu, hampir 325 bus kita siapkan hari ini,” ujarnya.

Sasaran program ini pekerja informal di Jabodetabek yang selama ini mengadu nasib sebagai penggerak ekonomi bawah. Mulai dari pedagang makanan, pengemudi transportasi daring, hingga buruh bangunan masuk dalam daftar penumpang.

“Para pemudik kita merupakan para pekerja-pekerja informal, ada tukang bakso, ada ojol, ada pembantu rumah tangga, ada warteg, kuli bangunan, bahkan adik-adik mahasiswa,” tambah Luthfi.

Luthfi menegaskan, pemerintah daerah punya kewajiban untuk membantu para perantau ini agar bisa berlebaran tanpa pusing memikirkan ongkos transportasi yang biasanya melambung saat musim mudik.

“Kita openi untuk meringankan beban masyarakat kita di perantauan, sebagai bentuk negara hadir di tengah-tengah masyarakat kita,” ucapnya.

Dia berpesan agar para pemudik tetap waspada dan mengikuti arahan petugas di jalan. Baginya, mudik bukan sekadar urusan kangen keluarga, tapi juga mesin penggerak ekonomi di desa-desa tujuan.