PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, memprediksi arus balik Lebaran di bandaranya itu terjadi dua gelombang puncak, yaitu pada Selasa (24/3/2026) dan Sabtu (28/3/2026).

"Betul. Jadi sama dengan arus mudik kemarin, terdapat dua kali lonjakan penumpang. Di mana, arus mudik terjadi pada 14 Maret (prediksi 177.000, realisasi 184.000) dan 18 Maret (H-2) dengan realisasi mencapai 190.000 penumpang," ujar General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi di Tangerang, Selasa (24/3/2026).

Heru menerangkan, untuk gelombang ke dua puncak arus balik yang diprediksi terjadi tanggal 28 Maret 2026 ini akan ada pergerakan penumpang dengan estimasi mencapai sekitar 198.387 penumpang dan 1.221 penerbangan dalam satu hari.

"Hari ini saja 14 Maret 2026 kami merencanakan melayani 190.000 penumpang, namun puncaknya tetap diprediksi pada Sabtu, 28 Maret 2026," ungkap dia.

Menurutnya, dari rencana operasi jumlah penerbangan dan jumlah penumpang saat ini melebihi dari prediksi. Dimana, sejak awal tren atau trafik pergerakan pesawat telah mencapai 1.184 penerbangan dengan 190.000 penumpang.

"Kami masih melihat dari rencana operasi yang kami susun dari data maskapai, yaitu di tanggal 28 Maret atau hari Sabtu nanti. Kami prediksi akan melayani sejumlah 198.000 penumpang," ujarnya.

Sementara itu, untuk realisasi layanan hingga periode Sabtu (14/3) H-7 hingga Selasa (24/3) H+2 mudik Lebaran 2026 di Bandara Soetta mencapai 1.983.067 orang.

"Berdasarkan catatan kami dari periode awal mudik tanggal 14 sampai 24 Maret 2026 ini, kami telah melayani 1.983.067 orang penumpang," ucapnya.

Secara kumulatif pihaknya telah melayani 1,9 juta penumpang dengan 13.184 pergerakan pesawat, atau tumbuh 5,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebagai masa recovery normal.

"Sampai dengan H+2, kami telah melayani sebanyak 13.184 flight, tumbuh sebesar 4,7 persen dibanding tahun 2025 dan 5,6 persen dibandingkan di tahun 2019," paparnya.

Menurutnya, pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan trafik pergerakan penumpang yang memuncak sejak 14 Maret 2026 dengan prediksi 177 ribu orang dan terealisasi sebanyak 184 ribu orang penumpang.

"Terjadi pada 14 Maret (prediksi 177.000, realisasi 184.000) dan 18 Maret (H-2) dengan realisasi mencapai 190.000 penumpang," tuturnya.

Dalam realisasi ini, lanjut Heru, terdapat rute penerbangan yang menjadi penyumbang peningkatan pertumbuhan trafik periode angkutan Lebaran didominasi oleh destinasi domestik seperti Denpasar-Jakarta, Kualanamu-Jakarta, Ujung Pandang, Makassar-Jakarta, dan Surabaya-Jakarta

Kemudian untuk rute internasional, destinasi yang paling diminati antara lain masih Singapura dan Kuala Lumpur.

Dia juga menambahkan bahwa meskipun terjadi lonjakan trafik yang signifikan, operasional bandara tetap berjalan dengan baik melalui penguatan koordinasi lintas instansi serta optimalisasi layanan di seluruh area terminal.

Untuk mendukung kelancaran itu, pihaknya juga tengah menyiagakan sejumlah moda transportasi seperti shuttle bus dan lainnya selama 24 jam. Sedangkan untuk Skytrain beroperasi sampai jam 23.00 WIB, karena membutuhkan waktu lima jam untuk proses maintenance harian.