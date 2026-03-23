Sebanyak 56 ribu kendaraan tercatat melintas menuju Jakarta melalui ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Jawa Barat, hingga Senin (23/3/2026) malam atau usai perayaan Lebaran 2026. Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali Ardam Rafif Trisilo menyebutkan jumlah kendaraan tersebut tercatat pada periode pemantauan pukul 00.00 hingga 21.00 WIB.

“Sebanyak 56 ribu kendaraan telah melintasi Cikopo menuju Jakarta hingga pukul 21.00 WIB,” kata Ardam dalam keterangannya di Cirebon.

Dia menerangkan volume kendaraan menuju Jakarta itu meningkat sekitar 92 persen, dibandingkan periode yang sama pada hari sebelumnya.

Meningkatnya Arus Balik

Menurutnya, kenaikan jumlah kendaraan tersebut menandai mulai meningkatnya arus balik pemudik yang kembali ke wilayah Jakarta dan sekitarnya setelah merayakan Idul Fitri di kampung halaman.

Meski demikian, Ardam memastikan kondisi lalu lintas di ruas Tol Cipali hingga Senin malam masih terpantau ramai lancar.

Lebih lanjut dia menyebutkan secara keseluruhan total volume lalu lintas di ruas Tol Cipali hingga malam hari, tercatat sekitar satu persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada hari sebelumnya.

Patuhi Aturan Keselamatan

Pengelola Tol Cipali, tutur Ardam, mengimbau pengguna jalan untuk tetap mematuhi aturan keselamatan selama perjalanan arus balik Lebaran.

Ia menyebutkan pengendara diminta tidak berhenti di bahu jalan tol, kecuali dalam kondisi darurat karena dapat membahayakan pengguna jalan lain.

“Pengguna jalan disarankan beristirahat di rest area terdekat atau memanfaatkan tempat peristirahatan di luar gerbang tol, apabila kapasitas parkir penuh,” katanya.

Ardam mengatakan pengguna jalan tetap dikenakan tarif tol yang sama, karena sistem pembayaran dihitung berdasarkan akumulasi jarak tempuh per kilometer.

Selain itu, lanjut dia, pengendara juga diminta memastikan kondisi kendaraan serta fisik pengemudi dalam keadaan prima sebelum melanjutkan perjalanan.