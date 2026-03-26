Arus balik pada H+5 lebaran 2026 di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur mulai menunjukkan peningkatan jumlah kedatangan penumpang.

Berdasarkan data yang dihimpun hingga Kamis (26/3/2026) pukul 13.00 WIB, tercatat sebanyak 3.592 penumpang tiba di terminal tersebut menggunakan 507 bus antarkota antarprovinsi (AKAP).

Komandan Regu (Danru) Terminal Pulo Gebang, Badman Harahap, mengatakan jumlah kedatangan jauh lebih tinggi dibandingkan keberangkatan pada periode yang sama.

“Untuk kedatangan sampai siang ini sebanyak 507 bus dengan 3.592 penumpang,” ujar Badman kepada Inilah.com, Kamis (26/3/2026).

Sementara itu, jumlah keberangkatan dari Terminal Pulo Gebang tercatat sebanyak 95 bus dengan total 513 penumpang.

Badman menjelaskan, mayoritas penumpang yang tiba berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dari Jawa Tengah, penumpang datang dari berbagai kota seperti Brebes, Tegal, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Salatiga, Semarang, Slawi, Sragen, Sukoharjo, hingga Surakarta.

Sedangkan dari Jawa Timur, kedatangan didominasi dari Surabaya, Malang, Tulungagung, Blitar, dan Madiun. Selain itu, penumpang juga tercatat berasal dari wilayah Bali, Madura, hingga Nusa Tenggara Barat seperti Bima, Lombok, dan Mataram.

“Beberapa ada juga dari Sumatra, Palembang, Bengkulu, Jambi, Riau, Padang, Pekanbaru, Lampung,” sambungnya.

Peningkatan jumlah kedatangan ini menjadi indikasi awal arus balik Lebaran yang diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan.

“Puncak arus baliknya Jumat, Sabtu, Minggu mendatang. Karena 30 Maret DKI Jakarta sudah aktif kembali dan termasuk sekolah,” tutur Badman.