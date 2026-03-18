Gelombang arus mudik Lebaran Idul Fitri 1447 H masih terasa di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sejak Selasa (17/3/2026) hingga Rabu (18/3/2026), pihak terminal mencatat sebanyak 369 pemudik meninggalkan Jakarta menggunakan bus dari terminal tersebut.

Jumlah tersebut merupakan data kumulatif aktivitas penumpang sejak pukul 06.00 WIB Selasa hingga pukul 07.00 WIB Rabu. Dalam periode yang sama, tercatat sebanyak 40 unit bus antarkota antarprovinsi (AKAP) diberangkatkan.

Periode ini juga diprediksi menjadi puncak pergerakan arus mudik bagi penumpang bus dari Terminal Lebak Bulus.

"Hari ini saya pikir akan membludak semua seperti tanggal 13 dan 14. Itu kebanyakan untuk penumpang yang menuju ke Cirebon dan Sukabumi. Dari tadi pagi aktivitasnya padat sekali," kata Kepala Terminal Lebak Bulus Joni Budhi saat ditemui Inilah.com di lokasi, Rabu (18/3/2026).

Joni tidak menampik pihaknya memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2026 terjadi pada 17-18 Maret, seiring meningkatnya jumlah penumpang. Ia menyebut, tujuan favorit pemudik didominasi jarak menengah di wilayah Jawa Barat, seperti Cirebon dan Sukabumi.

"Hari ini baik Dinas Perhubungan ataupun Departemen Perhubungan memang hari ini diprediksi puncak kedua yakni tanggal 18 ini," kata Joni.

Terminal Lebak Bulus terpantau ramai dan dipadati pemudik sejak Rabu pagi. Kursi di ruang tunggu penumpang tampak penuh, bahkan banyak pemudik yang memilih menunggu di area depan loket.

Penumpang dengan koper dan tas jinjing juga terlihat memadati area keberangkatan, menunggu bus yang akan membawa mereka ke kampung halaman.

Meski petugas telah menyediakan sejumlah ruang tunggu, kepadatan membuat sebagian penumpang harus menunggu di luar area yang telah disiapkan.

"Saya harap para pemudik bisa menjaga stamina dan kesehatan mereka sebelum melakukan perjalanan jauh. Terus kalau seandainya akan mudik, tolong jaga barang-barangnya, jangan sampai memakai perhiasan yang mencolok, yang akan mengundang tindak kriminal," pesan Joni.

Sebelumnya, sekitar 903 penumpang tercatat telah diberangkatkan dari Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sejak H-8 hingga H-5 Lebaran 2026.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi penumpang yang diberangkatkan dalam empat hari terakhir menjelang Idul Fitri.

Pada 13 Maret atau H-8 Lebaran, terdapat 25 bus yang tiba dan berangkat dengan jumlah penumpang sebanyak 246 orang.

Selanjutnya, pada 14 Maret (H-7), jumlah bus yang beroperasi meningkat menjadi 29 unit dengan penumpang berangkat sebanyak 251 orang.

Kemudian pada 15 Maret (H-6), tercatat 21 bus tiba dan berangkat dengan jumlah penumpang sebanyak 166 orang.