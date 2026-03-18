Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan Achmad Purwantono mengatakan sebanyak 3,5 juta kendaraan diprediksi keluar dari Jakarta selama periode arus mudik Idulfitri 2026.

“Kami memperkirakan 3,5 juta kendaraan akan melintas keluar dari Jakarta,” kata Rivan dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2026).

Rivan menjelaskan, pihaknya saat ini mengelola sepanjang 1.294 kilometer jalan tol yang menjadi jalur utama arus mudik. Berdasarkan analisis data berbasis teknologi, puncak arus mudik diperkirakan terjadi dalam dua gelombang, yakni pada 14 Maret dan 18 Maret 2026.

“Dari data yang kami miliki ini kami menggunakan proyeksi yang alhamdulillah di dalam satu tahun terakhir dengan penggunaan platform Intelligent Transportation System, kamera yang ditingkatkan fasilitasnya menjadi ITA atau Intelligent Traffic Analysis maupun radar, perkiraan tidak hanya jumlah tetapi juga prediksi di setiap waktunya yang 3,5 juta ini kami perkirakan akan muncul di gelombang mudik yaitu di tanggal 14 dan tanggal 18 hari ini,” jelasnya.

Berdasarkan volume lalu lintas harian (LHR), tercatat 256 ribu kendaraan telah melintas. Pada malam sebelumnya, tercatat 221 ribu kendaraan melintas, menjadi angka tertinggi sejak 13 Maret 2026. Dari total pergerakan tersebut, sekitar 50 persen kendaraan diprediksi mengarah ke wilayah timur, khususnya melalui Tol Trans-Jawa.

“Hari ini diperkirakan akan mencapai 256 ribu LHR-nya dan semalam saja terbukti sudah 221 ribu dan yang tertinggi sejak tanggal 13 Maret yang lalu. Dan sebaran yang banyak terhadap arus mudik adalah 50% ini ke arah Timur yaitu ke arah Trans Jawa,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi kepadatan, Rivan menyebut Jasa Marga menyiapkan sejumlah ruas tol fungsional yang akan dioperasikan secara situasional, baik saat arus mudik maupun arus balik.

Salah satunya adalah Ruas Jakarta–Cikampek (Japek) II Selatan sepanjang 50 kilometer yang menghubungkan Sadang hingga Setu atau Burangkeng. Ruas ini akan difungsikan saat arus balik, terutama untuk mengurai kepadatan di Kilometer 66, titik pertemuan jalur Trans-Jawa dan Cipularang.

Selain itu, Ruas Tol Solo–Yogyakarta kini telah diperpanjang hingga Purwomartani, Kalasan, sepanjang 11,48 kilometer. Sebelumnya, ruas tersebut hanya beroperasi hingga Prambanan.

“Ini sangat membantu untuk masyarakat yang melakukan mudik dan juga bisa digunakan arus balik karena pada saat keluar dari Prambanan masih ada crossing di sekitar Prambanan dan ini akan dapat mengurai kepadatan dari arah Solo ke Jogja,” ucapnya.

Ruas lain yang disiapkan adalah Jogja–Bawen Seksi 6 (Bawen–Ambarawa) sepanjang 5 kilometer. Jalur ini diharapkan mampu mengurai kemacetan di Simpang Bawen yang selama ini dikenal sebagai titik padat, sekaligus mempermudah akses ke wilayah Secang, Magelang, dan Temanggung.

Sementara di Jawa Timur, Ruas Tol Probolinggo–Besuki juga telah siap difungsikan dua arah. Ruas ini dinilai dapat memangkas waktu tempuh secara signifikan dibandingkan jalur lama yang melewati kawasan perbukitan.

Selain infrastruktur jalan tol, Jasa Marga juga menyiapkan fasilitas pendukung seperti rest area, termasuk di kawasan Bukit Ujung Paiton. Saat ini, sekitar 25 ribu kendaraan telah melintas di area tersebut. Keberadaan rest area ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan di titik-titik istirahat konvensional.