Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengimbau pemudik untuk menghindari puncak arus balik Lebaran yang diprediksi jatuh pada tanggal 24, 28 dan 29 Maret 2026.

Karena itu dirinya meminta pemudik dapat memanfaatkan periode cuti bersama dan masa work from anywhere (WFA).

"Berdasarkan data perhitungan yang kami dapatkan di JMTC (Jasamarga Tollroad Command Center), puncak arus balik diprediksi akan jatuh pada Selasa, 24 Maret 2026, dengan perkiraan volume lebih dari 285 ribu kendaraan," kata Dudy, Minggu (22/3).

Menurutnya, angka tersebut lebih besar dari puncak arus mudik pada 18 Maret 2026, yakni sebesar 270.315 kendaraan.

"Untuk itu, kami imbau masyarakat dapat kembali ke Jabotabek pada 23 Maret 2026 dengan memanfaatkan cuti bersama, atau pada periode 25-27 Maret 2025 dengan memanfaatkan masa work from anywhere yang diimbau pemerintah," ujarnya.

Dengan menghindari puncak arus balik, ia meyakini para pengendara tak akan mengalami kepadatan volume lalu lintas.