Arus mudik Lebaran 2026 di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, diperkirakan mencapai puncaknya pada 17 hingga 18 Maret 2026. Penumpang tujuan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera diprediksi akan mendominasi keberangkatan pada periode tersebut.

Komandan Regu I Terminal Kampung Rambutan, Asroza Yanuar, menyebut tren kenaikan jumlah penumpang sebenarnya sudah mulai terlihat sejak 14 Maret 2026, terutama untuk rute Pulau Sumatra.

"Saat ini diperkirakan pada 17-18 Maret 2026 penumpang ke Jawa Tengah dan Jawa Timur mencapai puncaknya,” kata Asroza, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Menurut Asroza, peningkatan signifikan juga akan terjadi pada rute-rute dengan jarak tempuh menengah. “Di antaranya Semarang, Yogyakarta, Pekalongan, dan Cirebon,” ujar Asroza.

Untuk mengantisipasi lonjakan, Terminal Kampung Rambutan telah menyiagakan sekitar 250 armada bus reguler. Ratusan armada ini melayani trayek Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

Selain bus reguler, sejumlah perusahaan otobus (PO) juga telah menyiapkan armada cadangan. Bus tambahan ini akan dikerahkan jika sewaktu-waktu jumlah penumpang melampaui kapasitas armada utama.

Sejauh ini, pihak terminal memastikan ketersediaan bus masih aman meskipun grafik penumpang terus naik.