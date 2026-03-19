Layanan pemudik berbasis rumah ibadah di jalur Pantura, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tercatat berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat selama arus mudik Lebaran 1447 H/2026 M.

Sebanyak 23 masjid, 5 madrasah, dan 1 vihara yang disiagakan berhasil menjadi titik singgah strategis bagi para pemudik untuk beristirahat sekaligus menjalankan ibadah di tengah perjalanan panjang.

Program yang diinisiasi Kementerian Agama RI melalui “Masjid Ramah Pemudik” ini sebelumnya ditinjau langsung Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, di Posko KUA Sukra.

“Sekarang kita punya kegembiraan baru menjelang Idulfitri, bukan hanya bersiap untuk mudik, tetapi juga menyambut para pemudik melalui program Masjid Ramah Pemudik,” ujar Abu dalam siaran pers dikutip inilah.com, Kamis (19/3/2026).

Ia menilai keberadaan rumah ibadah sebagai rest area alternatif terbukti efektif membantu pemudik mengurangi kelelahan, sekaligus menjaga kualitas ibadah selama perjalanan.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama, Arsad Hidayat, menyebut program tersebut menjadi bukti nyata optimalisasi fungsi sosial rumah ibadah.

“Program ini merupakan implementasi dari pemberdayaan rumah ibadah. Kita ingin menunjukkan bahwa masjid dapat memberikan layanan nyata kepada masyarakat,” kata Arsad.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, Aghuts Muhaimin, memastikan layanan berjalan optimal berkat koordinasi dengan pengelola rumah ibadah dan penyuluh agama.

“Kami telah menyiapkan 23 masjid, 5 madrasah, dan 1 vihara untuk memberikan layanan kepada para pemudik yang melintas di wilayah Indramayu,” ujarnya.

Keterlibatan rumah ibadah lintas agama, termasuk vihara, menjadi sorotan positif dalam pelaksanaan mudik tahun ini. Selain menyediakan tempat istirahat, fasilitas seperti air minum dan ruang ibadah dinilai membantu pemudik melanjutkan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman.