Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, mencatat sebanyak 22 persen kendaraan pemudik belum kembali ke Jakarta hingga Sabtu (28/3/2026). Data ini didapat melalui kalkulasi traffic counting pada masa arus balik Lebaran 2026.

Agus memprediksi peningkatan volume kendaraan akan mulai terlihat pada Sabtu sore di sejumlah titik masuk ibu kota.

"Dari kalkulasi traffic counting, sampai saat ini kurang lebih hampir sekitar 22 persen. Jadi, kemungkinan hari ini juga agak sore agak bangkitan arus," kata Agus di Posko Command Center KM 29 Tol Cikampek.

Kepadatan kendaraan diprediksi akan mencapai puncaknya pada Minggu (29/3/2026). Sebagai langkah antisipasi, Korlantas Polri telah menyiapkan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way. Sementara itu, data per Jumat (27/3/2026) menunjukkan kendaraan dari arah Jawa Barat yang belum kembali masih berada di angka 33-35 persen.

Guna mengurai penumpukan kendaraan di jalur utama, kepolisian mulai mengoptimalkan penggunaan jalan tol fungsional.

"Kami kelola dengan baik dengan menggunakan Japek II Selatan fungsional yang cukup strategis untuk memecah arus yang dari Jawa Barat menuju ke Cikampek. Kami lewatkan dengan Sadang sampai Setu. Ini cukup terkendali," jelasnya.

Selain jalur Jawa, Korlantas juga memantau pergerakan kendaraan dari arah Sumatera yang melalui Pelabuhan Bakauheni hingga gerbang tol Cikupa.

"Termasuk juga kita akan pantau juga dari Trans Sumatera, Bakauheni, Merak sampai Cikupa, Jakarta," imbuh Agus.