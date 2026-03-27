PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat 168.816 tempat duduk masih tersedia untuk keberangkatan pada periode 27 Maret hingga 1 April 2026, yang masih masuk dalam periode angkutan Lebaran.

“Secara umum, ketersediaan tiket KA masih cukup banyak, khususnya pada periode arus balik," ujar Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Tiket yang masih tersedia itu, yaitu di berbagai kelas layanan, antara lain kelas eksekutif sebanyak 101.698 kursi, ekonomi komersial 58.725 kursi, dan ekonomi PSO 8.393 kursi.

Promo Silaturahmi

Selain itu, dalam rangka meningkatkan minat masyarakat, KAI menghadirkan Promo Silaturahmi berupa diskon hingga 20 persen untuk tiket kelas eksekutif yang berlaku untuk keberangkatan 25 Maret hingga 1 April 2026.

Promo tersebut tersedia pada 61 perjalanan KA dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih hemat sekaligus nyaman. Berdasarkan data KAI, sebanyak 5.378 orang menggunakan promo tersebut.

Sementara itu, volume keberangkatan penumpang pada periode arus balik cenderung lebih landai dibandingkan dengan arus mudik.

Pada Jumat, jumlah penumpang berangkat tercatat sebanyak 31.683 orang, dan diprediksi terus bergerak dinamis hingga 1 April 2026.