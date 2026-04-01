Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
01 April 2026
13 Syawwal 1447 H
|05:42
|05:55
|13:18
|16:21
|19:23
|20:33
02 April 2026
14 Syawwal 1447 H
|05:42
|05:55
|13:18
|16:20
|19:23
|20:33
03 April 2026
15 Syawwal 1447 H
|05:41
|05:54
|13:17
|16:19
|19:23
|20:33
04 April 2026
16 Syawwal 1447 H
|05:41
|05:54
|13:17
|16:18
|19:23
|20:32
05 April 2026
17 Syawwal 1447 H
|05:40
|05:53
|13:17
|16:19
|19:23
|20:32
06 April 2026
18 Syawwal 1447 H
|05:40
|05:53
|13:17
|16:19
|19:23
|20:32
07 April 2026
19 Syawwal 1447 H
|05:39
|05:52
|13:16
|16:20
|19:23
|20:32
08 April 2026
20 Syawwal 1447 H
|05:39
|05:52
|13:16
|16:20
|19:22
|20:32
09 April 2026
21 Syawwal 1447 H
|05:38
|05:51
|13:16
|16:21
|19:22
|20:32
10 April 2026
22 Syawwal 1447 H
|05:38
|05:51
|13:15
|16:21
|19:22
|20:32
11 April 2026
23 Syawwal 1447 H
|05:37
|05:50
|13:15
|16:22
|19:22
|20:32
12 April 2026
24 Syawwal 1447 H
|05:37
|05:50
|13:15
|16:22
|19:22
|20:32
13 April 2026
25 Syawwal 1447 H
|05:36
|05:49
|13:15
|16:22
|19:22
|20:32
14 April 2026
26 Syawwal 1447 H
|05:36
|05:49
|13:14
|16:23
|19:22
|20:32
15 April 2026
27 Syawwal 1447 H
|05:35
|05:48
|13:14
|16:23
|19:22
|20:32
16 April 2026
28 Syawwal 1447 H
|05:35
|05:48
|13:14
|16:24
|19:22
|20:32
17 April 2026
29 Syawwal 1447 H
|05:34
|05:47
|13:14
|16:24
|19:22
|20:32
18 April 2026
1 Dzulqa'dah 1447 H
|05:34
|05:47
|13:13
|16:25
|19:22
|20:32
19 April 2026
2 Dzulqa'dah 1447 H
|05:33
|05:46
|13:13
|16:25
|19:22
|20:32
20 April 2026
3 Dzulqa'dah 1447 H
|05:33
|05:46
|13:13
|16:25
|19:21
|20:32
21 April 2026
4 Dzulqa'dah 1447 H
|05:32
|05:45
|13:13
|16:26
|19:21
|20:32
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|05:32
|05:45
|13:13
|16:26
|19:21
|20:32
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|05:31
|05:44
|13:12
|16:26
|19:21
|20:33
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|05:31
|05:44
|13:12
|16:27
|19:21
|20:33
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|05:30
|05:43
|13:12
|16:27
|19:21
|20:33
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|05:30
|05:43
|13:12
|16:27
|19:21
|20:33
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|05:29
|05:42
|13:12
|16:28
|19:21
|20:33
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|05:29
|05:42
|13:12
|16:28
|19:21
|20:33
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|05:28
|05:41
|13:11
|16:28
|19:21
|20:33
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|05:28
|05:41
|13:11
|16:29
|19:21
|20:33