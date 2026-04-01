Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
01 April 2026
13 Syawwal 1447 H
|04:16
|04:29
|11:50
|14:59
|17:53
|19:02
02 April 2026
14 Syawwal 1447 H
|04:16
|04:29
|11:49
|14:59
|17:53
|19:02
03 April 2026
15 Syawwal 1447 H
|04:16
|04:29
|11:49
|14:59
|17:52
|19:01
04 April 2026
16 Syawwal 1447 H
|04:15
|04:28
|11:49
|14:59
|17:52
|19:01
05 April 2026
17 Syawwal 1447 H
|04:15
|04:28
|11:48
|15:00
|17:52
|19:01
06 April 2026
18 Syawwal 1447 H
|04:15
|04:28
|11:48
|15:00
|17:51
|19:01
07 April 2026
19 Syawwal 1447 H
|04:14
|04:27
|11:48
|15:00
|17:51
|19:00
08 April 2026
20 Syawwal 1447 H
|04:14
|04:27
|11:48
|15:00
|17:51
|19:00
09 April 2026
21 Syawwal 1447 H
|04:14
|04:27
|11:47
|15:01
|17:51
|19:00
10 April 2026
22 Syawwal 1447 H
|04:13
|04:26
|11:47
|15:01
|17:50
|19:00
11 April 2026
23 Syawwal 1447 H
|04:13
|04:26
|11:47
|15:01
|17:50
|19:00
12 April 2026
24 Syawwal 1447 H
|04:13
|04:26
|11:47
|15:01
|17:50
|18:59
13 April 2026
25 Syawwal 1447 H
|04:12
|04:25
|11:46
|15:01
|17:50
|18:59
14 April 2026
26 Syawwal 1447 H
|04:12
|04:25
|11:46
|15:02
|17:49
|18:59
15 April 2026
27 Syawwal 1447 H
|04:12
|04:25
|11:46
|15:02
|17:49
|18:59
16 April 2026
28 Syawwal 1447 H
|04:11
|04:24
|11:46
|15:02
|17:49
|18:59
17 April 2026
29 Syawwal 1447 H
|04:11
|04:24
|11:45
|15:02
|17:49
|18:59
18 April 2026
1 Dzulqa'dah 1447 H
|04:11
|04:24
|11:45
|15:02
|17:48
|18:58
19 April 2026
2 Dzulqa'dah 1447 H
|04:10
|04:23
|11:45
|15:02
|17:48
|18:58
20 April 2026
3 Dzulqa'dah 1447 H
|04:10
|04:23
|11:45
|15:03
|17:48
|18:58
21 April 2026
4 Dzulqa'dah 1447 H
|04:10
|04:23
|11:44
|15:03
|17:48
|18:58
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|04:09
|04:22
|11:44
|15:03
|17:48
|18:58
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|04:09
|04:22
|11:44
|15:03
|17:47
|18:58
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|04:09
|04:22
|11:44
|15:03
|17:47
|18:58
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|04:09
|04:22
|11:44
|15:03
|17:47
|18:58
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|04:08
|04:21
|11:44
|15:03
|17:47
|18:58
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|04:08
|04:21
|11:43
|15:03
|17:47
|18:58
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|04:08
|04:21
|11:43
|15:04
|17:47
|18:58
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|04:07
|04:20
|11:43
|15:04
|17:46
|18:57
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|04:07
|04:20
|11:43
|15:04
|17:46
|18:57