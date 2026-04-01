Loading...
Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
01 April 2026
13 Syawwal 1447 H
|03:59
|04:12
|11:31
|14:43
|17:34
|18:43
02 April 2026
14 Syawwal 1447 H
|03:58
|04:11
|11:31
|14:43
|17:33
|18:42
03 April 2026
15 Syawwal 1447 H
|03:58
|04:11
|11:31
|14:43
|17:33
|18:42
04 April 2026
16 Syawwal 1447 H
|03:58
|04:11
|11:30
|14:44
|17:33
|18:42
05 April 2026
17 Syawwal 1447 H
|03:58
|04:11
|11:30
|14:44
|17:32
|18:41
06 April 2026
18 Syawwal 1447 H
|03:57
|04:10
|11:30
|14:44
|17:32
|18:41
07 April 2026
19 Syawwal 1447 H
|03:57
|04:10
|11:30
|14:44
|17:32
|18:41
08 April 2026
20 Syawwal 1447 H
|03:57
|04:10
|11:29
|14:44
|17:31
|18:41
09 April 2026
21 Syawwal 1447 H
|03:56
|04:09
|11:29
|14:44
|17:31
|18:40
10 April 2026
22 Syawwal 1447 H
|03:56
|04:09
|11:29
|14:45
|17:31
|18:40
11 April 2026
23 Syawwal 1447 H
|03:56
|04:09
|11:28
|14:45
|17:30
|18:40
12 April 2026
24 Syawwal 1447 H
|03:56
|04:09
|11:28
|14:45
|17:30
|18:40
13 April 2026
25 Syawwal 1447 H
|03:55
|04:08
|11:28
|14:45
|17:30
|18:39
14 April 2026
26 Syawwal 1447 H
|03:55
|04:08
|11:28
|14:45
|17:29
|18:39
15 April 2026
27 Syawwal 1447 H
|03:55
|04:08
|11:27
|14:45
|17:29
|18:39
16 April 2026
28 Syawwal 1447 H
|03:55
|04:08
|11:27
|14:45
|17:29
|18:39
17 April 2026
29 Syawwal 1447 H
|03:54
|04:07
|11:27
|14:45
|17:29
|18:38
18 April 2026
1 Dzulqa'dah 1447 H
|03:54
|04:07
|11:27
|14:45
|17:28
|18:38
19 April 2026
2 Dzulqa'dah 1447 H
|03:54
|04:07
|11:26
|14:45
|17:28
|18:38
20 April 2026
3 Dzulqa'dah 1447 H
|03:53
|04:06
|11:26
|14:45
|17:28
|18:38
21 April 2026
4 Dzulqa'dah 1447 H
|03:53
|04:06
|11:26
|14:46
|17:28
|18:38
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|03:53
|04:06
|11:26
|14:46
|17:27
|18:38
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|03:53
|04:06
|11:26
|14:46
|17:27
|18:37
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|03:53
|04:06
|11:25
|14:46
|17:27
|18:37
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|03:52
|04:05
|11:25
|14:46
|17:27
|18:37
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|03:52
|04:05
|11:25
|14:46
|17:26
|18:37
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|03:52
|04:05
|11:25
|14:46
|17:26
|18:37
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|03:52
|04:05
|11:25
|14:46
|17:26
|18:37
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|03:51
|04:04
|11:25
|14:46
|17:26
|18:37
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|03:51
|04:04
|11:25
|14:46
|17:26
|18:37