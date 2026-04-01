Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
01 April 2026
13 Syawwal 1447 H
|04:52
|05:05
|12:25
|15:35
|18:28
|19:37
02 April 2026
14 Syawwal 1447 H
|04:52
|05:05
|12:25
|15:35
|18:28
|19:37
03 April 2026
15 Syawwal 1447 H
|04:52
|05:05
|12:25
|15:36
|18:28
|19:36
04 April 2026
16 Syawwal 1447 H
|04:51
|05:04
|12:24
|15:36
|18:27
|19:36
05 April 2026
17 Syawwal 1447 H
|04:51
|05:04
|12:24
|15:36
|18:27
|19:36
06 April 2026
18 Syawwal 1447 H
|04:51
|05:04
|12:24
|15:36
|18:27
|19:36
07 April 2026
19 Syawwal 1447 H
|04:50
|05:03
|12:23
|15:37
|18:26
|19:35
08 April 2026
20 Syawwal 1447 H
|04:50
|05:03
|12:23
|15:37
|18:26
|19:35
09 April 2026
21 Syawwal 1447 H
|04:50
|05:03
|12:23
|15:37
|18:26
|19:35
10 April 2026
22 Syawwal 1447 H
|04:49
|05:02
|12:23
|15:37
|18:25
|19:35
11 April 2026
23 Syawwal 1447 H
|04:49
|05:02
|12:22
|15:37
|18:25
|19:35
12 April 2026
24 Syawwal 1447 H
|04:49
|05:02
|12:22
|15:38
|18:25
|19:34
13 April 2026
25 Syawwal 1447 H
|04:48
|05:01
|12:22
|15:38
|18:25
|19:34
14 April 2026
26 Syawwal 1447 H
|04:48
|05:01
|12:22
|15:38
|18:24
|19:34
15 April 2026
27 Syawwal 1447 H
|04:48
|05:01
|12:21
|15:38
|18:24
|19:34
16 April 2026
28 Syawwal 1447 H
|04:48
|05:01
|12:21
|15:38
|18:24
|19:34
17 April 2026
29 Syawwal 1447 H
|04:47
|05:00
|12:21
|15:38
|18:24
|19:33
18 April 2026
1 Dzulqa'dah 1447 H
|04:47
|05:00
|12:21
|15:38
|18:23
|19:33
19 April 2026
2 Dzulqa'dah 1447 H
|04:47
|05:00
|12:20
|15:38
|18:23
|19:33
20 April 2026
3 Dzulqa'dah 1447 H
|04:46
|04:59
|12:20
|15:39
|18:23
|19:33
21 April 2026
4 Dzulqa'dah 1447 H
|04:46
|04:59
|12:20
|15:39
|18:23
|19:33
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|04:46
|04:59
|12:20
|15:39
|18:22
|19:33
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|04:45
|04:58
|12:20
|15:39
|18:22
|19:33
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|04:45
|04:58
|12:19
|15:39
|18:22
|19:32
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|04:45
|04:58
|12:19
|15:39
|18:22
|19:32
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|04:45
|04:58
|12:19
|15:39
|18:22
|19:32
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|04:44
|04:57
|12:19
|15:39
|18:21
|19:32
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|04:44
|04:57
|12:19
|15:39
|18:21
|19:32
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|04:44
|04:57
|12:19
|15:40
|18:21
|19:32
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|04:44
|04:57
|12:18
|15:40
|18:21
|19:32