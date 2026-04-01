Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
01 April 2026
13 Syawwal 1447 H
|04:51
|05:04
|12:22
|15:41
|18:23
|19:33
02 April 2026
14 Syawwal 1447 H
|04:51
|05:04
|12:22
|15:41
|18:22
|19:32
03 April 2026
15 Syawwal 1447 H
|04:51
|05:04
|12:22
|15:41
|18:22
|19:32
04 April 2026
16 Syawwal 1447 H
|04:51
|05:04
|12:22
|15:41
|18:21
|19:31
05 April 2026
17 Syawwal 1447 H
|04:51
|05:04
|12:21
|15:41
|18:21
|19:31
06 April 2026
18 Syawwal 1447 H
|04:51
|05:04
|12:21
|15:40
|18:20
|19:30
07 April 2026
19 Syawwal 1447 H
|04:51
|05:04
|12:21
|15:40
|18:20
|19:30
08 April 2026
20 Syawwal 1447 H
|04:51
|05:04
|12:20
|15:40
|18:19
|19:29
09 April 2026
21 Syawwal 1447 H
|04:50
|05:03
|12:20
|15:40
|18:19
|19:29
10 April 2026
22 Syawwal 1447 H
|04:50
|05:03
|12:20
|15:40
|18:18
|19:28
11 April 2026
23 Syawwal 1447 H
|04:50
|05:03
|12:20
|15:40
|18:18
|19:28
12 April 2026
24 Syawwal 1447 H
|04:50
|05:03
|12:19
|15:40
|18:17
|19:27
13 April 2026
25 Syawwal 1447 H
|04:50
|05:03
|12:19
|15:40
|18:17
|19:27
14 April 2026
26 Syawwal 1447 H
|04:50
|05:03
|12:19
|15:40
|18:16
|19:27
15 April 2026
27 Syawwal 1447 H
|04:50
|05:03
|12:19
|15:40
|18:16
|19:26
16 April 2026
28 Syawwal 1447 H
|04:50
|05:03
|12:18
|15:39
|18:16
|19:26
17 April 2026
29 Syawwal 1447 H
|04:50
|05:03
|12:18
|15:39
|18:15
|19:26
18 April 2026
1 Dzulqa'dah 1447 H
|04:50
|05:03
|12:18
|15:39
|18:15
|19:25
19 April 2026
2 Dzulqa'dah 1447 H
|04:49
|05:02
|12:18
|15:39
|18:14
|19:25
20 April 2026
3 Dzulqa'dah 1447 H
|04:49
|05:02
|12:18
|15:39
|18:14
|19:24
21 April 2026
4 Dzulqa'dah 1447 H
|04:49
|05:02
|12:17
|15:39
|18:13
|19:24
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|04:49
|05:02
|12:17
|15:39
|18:13
|19:24
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|04:49
|05:02
|12:17
|15:38
|18:13
|19:23
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|04:49
|05:02
|12:17
|15:38
|18:12
|19:23
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|04:49
|05:02
|12:17
|15:38
|18:12
|19:23
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|04:49
|05:02
|12:16
|15:38
|18:11
|19:23
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|04:49
|05:02
|12:16
|15:38
|18:11
|19:22
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|04:49
|05:02
|12:16
|15:38
|18:11
|19:22
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|04:49
|05:02
|12:16
|15:38
|18:10
|19:22
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|04:49
|05:02
|12:16
|15:38
|18:10
|19:22