|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
01 April 2026
13 Syawwal 1447 H
|04:28
|04:41
|11:59
|15:16
|18:01
|19:10
02 April 2026
14 Syawwal 1447 H
|04:28
|04:41
|11:59
|15:16
|18:00
|19:09
03 April 2026
15 Syawwal 1447 H
|04:27
|04:40
|11:59
|15:16
|18:00
|19:09
04 April 2026
16 Syawwal 1447 H
|04:27
|04:40
|11:59
|15:16
|17:59
|19:09
05 April 2026
17 Syawwal 1447 H
|04:27
|04:40
|11:58
|15:16
|17:59
|19:08
06 April 2026
18 Syawwal 1447 H
|04:27
|04:40
|11:58
|15:16
|17:58
|19:08
07 April 2026
19 Syawwal 1447 H
|04:27
|04:40
|11:58
|15:16
|17:58
|19:07
08 April 2026
20 Syawwal 1447 H
|04:27
|04:40
|11:57
|15:16
|17:57
|19:07
09 April 2026
21 Syawwal 1447 H
|04:26
|04:39
|11:57
|15:16
|17:57
|19:07
10 April 2026
22 Syawwal 1447 H
|04:26
|04:39
|11:57
|15:16
|17:57
|19:06
11 April 2026
23 Syawwal 1447 H
|04:26
|04:39
|11:57
|15:16
|17:56
|19:06
12 April 2026
24 Syawwal 1447 H
|04:26
|04:39
|11:56
|15:16
|17:56
|19:06
13 April 2026
25 Syawwal 1447 H
|04:26
|04:39
|11:56
|15:16
|17:55
|19:05
14 April 2026
26 Syawwal 1447 H
|04:26
|04:39
|11:56
|15:16
|17:55
|19:05
15 April 2026
27 Syawwal 1447 H
|04:25
|04:38
|11:56
|15:16
|17:55
|19:04
16 April 2026
28 Syawwal 1447 H
|04:25
|04:38
|11:55
|15:15
|17:54
|19:04
17 April 2026
29 Syawwal 1447 H
|04:25
|04:38
|11:55
|15:15
|17:54
|19:04
18 April 2026
1 Dzulqa'dah 1447 H
|04:25
|04:38
|11:55
|15:15
|17:53
|19:04
19 April 2026
2 Dzulqa'dah 1447 H
|04:25
|04:38
|11:55
|15:15
|17:53
|19:03
20 April 2026
3 Dzulqa'dah 1447 H
|04:25
|04:38
|11:54
|15:15
|17:53
|19:03
21 April 2026
4 Dzulqa'dah 1447 H
|04:25
|04:38
|11:54
|15:15
|17:52
|19:03
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|04:24
|04:37
|11:54
|15:15
|17:52
|19:02
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|04:24
|04:37
|11:54
|15:15
|17:52
|19:02
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|04:24
|04:37
|11:54
|15:15
|17:51
|19:02
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|04:24
|04:37
|11:53
|15:15
|17:51
|19:02
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|04:24
|04:37
|11:53
|15:15
|17:51
|19:02
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|04:24
|04:37
|11:53
|15:15
|17:50
|19:01
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|04:24
|04:37
|11:53
|15:15
|17:50
|19:01
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|04:24
|04:37
|11:53
|15:15
|17:50
|19:01
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|04:23
|04:36
|11:53
|15:15
|17:50
|19:01