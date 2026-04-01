Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
01 April 2026
13 Syawwal 1447 H
|05:02
|05:15
|12:34
|15:48
|18:36
|19:45
02 April 2026
14 Syawwal 1447 H
|05:02
|05:15
|12:34
|15:48
|18:36
|19:45
03 April 2026
15 Syawwal 1447 H
|05:01
|05:14
|12:33
|15:48
|18:35
|19:44
04 April 2026
16 Syawwal 1447 H
|05:01
|05:14
|12:33
|15:48
|18:35
|19:44
05 April 2026
17 Syawwal 1447 H
|05:01
|05:14
|12:33
|15:48
|18:35
|19:44
06 April 2026
18 Syawwal 1447 H
|05:01
|05:14
|12:33
|15:48
|18:34
|19:43
07 April 2026
19 Syawwal 1447 H
|05:01
|05:14
|12:32
|15:48
|18:34
|19:43
08 April 2026
20 Syawwal 1447 H
|05:00
|05:13
|12:32
|15:49
|18:33
|19:43
09 April 2026
21 Syawwal 1447 H
|05:00
|05:13
|12:32
|15:49
|18:33
|19:42
10 April 2026
22 Syawwal 1447 H
|05:00
|05:13
|12:32
|15:49
|18:33
|19:42
11 April 2026
23 Syawwal 1447 H
|05:00
|05:13
|12:31
|15:49
|18:32
|19:42
12 April 2026
24 Syawwal 1447 H
|04:59
|05:12
|12:31
|15:49
|18:32
|19:42
13 April 2026
25 Syawwal 1447 H
|04:59
|05:12
|12:31
|15:49
|18:32
|19:41
14 April 2026
26 Syawwal 1447 H
|04:59
|05:12
|12:30
|15:49
|18:31
|19:41
15 April 2026
27 Syawwal 1447 H
|04:59
|05:12
|12:30
|15:49
|18:31
|19:41
16 April 2026
28 Syawwal 1447 H
|04:58
|05:11
|12:30
|15:49
|18:31
|19:40
17 April 2026
29 Syawwal 1447 H
|04:58
|05:11
|12:30
|15:49
|18:30
|19:40
18 April 2026
1 Dzulqa'dah 1447 H
|04:58
|05:11
|12:30
|15:49
|18:30
|19:40
19 April 2026
2 Dzulqa'dah 1447 H
|04:58
|05:11
|12:29
|15:49
|18:30
|19:40
20 April 2026
3 Dzulqa'dah 1447 H
|04:57
|05:10
|12:29
|15:49
|18:29
|19:40
21 April 2026
4 Dzulqa'dah 1447 H
|04:57
|05:10
|12:29
|15:49
|18:29
|19:39
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|04:57
|05:10
|12:29
|15:49
|18:29
|19:39
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|04:57
|05:10
|12:29
|15:49
|18:29
|19:39
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|04:57
|05:10
|12:28
|15:49
|18:28
|19:39
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|04:56
|05:09
|12:28
|15:49
|18:28
|19:39
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|04:56
|05:09
|12:28
|15:49
|18:28
|19:38
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|04:56
|05:09
|12:28
|15:49
|18:28
|19:38
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|04:56
|05:09
|12:28
|15:49
|18:27
|19:38
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|04:56
|05:09
|12:28
|15:49
|18:27
|19:38
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|04:56
|05:09
|12:27
|15:49
|18:27
|19:38