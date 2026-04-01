Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
01 April 2026
13 Syawwal 1447 H
|04:39
|04:52
|12:12
|15:22
|18:15
|19:23
02 April 2026
14 Syawwal 1447 H
|04:39
|04:52
|12:11
|15:22
|18:14
|19:23
03 April 2026
15 Syawwal 1447 H
|04:38
|04:51
|12:11
|15:23
|18:14
|19:23
04 April 2026
16 Syawwal 1447 H
|04:38
|04:51
|12:11
|15:23
|18:14
|19:23
05 April 2026
17 Syawwal 1447 H
|04:38
|04:51
|12:10
|15:23
|18:13
|19:22
06 April 2026
18 Syawwal 1447 H
|04:37
|04:50
|12:10
|15:23
|18:13
|19:22
07 April 2026
19 Syawwal 1447 H
|04:37
|04:50
|12:10
|15:23
|18:13
|19:22
08 April 2026
20 Syawwal 1447 H
|04:37
|04:50
|12:10
|15:24
|18:12
|19:22
09 April 2026
21 Syawwal 1447 H
|04:36
|04:49
|12:09
|15:24
|18:12
|19:21
10 April 2026
22 Syawwal 1447 H
|04:36
|04:49
|12:09
|15:24
|18:12
|19:21
11 April 2026
23 Syawwal 1447 H
|04:36
|04:49
|12:09
|15:24
|18:11
|19:21
12 April 2026
24 Syawwal 1447 H
|04:35
|04:48
|12:09
|15:24
|18:11
|19:21
13 April 2026
25 Syawwal 1447 H
|04:35
|04:48
|12:08
|15:24
|18:11
|19:20
14 April 2026
26 Syawwal 1447 H
|04:35
|04:48
|12:08
|15:24
|18:11
|19:20
15 April 2026
27 Syawwal 1447 H
|04:34
|04:47
|12:08
|15:25
|18:10
|19:20
16 April 2026
28 Syawwal 1447 H
|04:34
|04:47
|12:08
|15:25
|18:10
|19:20
17 April 2026
29 Syawwal 1447 H
|04:34
|04:47
|12:07
|15:25
|18:10
|19:20
18 April 2026
1 Dzulqa'dah 1447 H
|04:34
|04:47
|12:07
|15:25
|18:10
|19:20
19 April 2026
2 Dzulqa'dah 1447 H
|04:33
|04:46
|12:07
|15:25
|18:09
|19:19
20 April 2026
3 Dzulqa'dah 1447 H
|04:33
|04:46
|12:07
|15:25
|18:09
|19:19
21 April 2026
4 Dzulqa'dah 1447 H
|04:33
|04:46
|12:06
|15:25
|18:09
|19:19
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|04:32
|04:45
|12:06
|15:25
|18:09
|19:19
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|04:32
|04:45
|12:06
|15:26
|18:08
|19:19
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|04:32
|04:45
|12:06
|15:26
|18:08
|19:19
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|04:32
|04:45
|12:06
|15:26
|18:08
|19:19
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|04:31
|04:44
|12:06
|15:26
|18:08
|19:19
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|04:31
|04:44
|12:05
|15:26
|18:08
|19:18
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|04:31
|04:44
|12:05
|15:26
|18:08
|19:18
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|04:31
|04:44
|12:05
|15:26
|18:07
|19:18
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|04:30
|04:43
|12:05
|15:26
|18:07
|19:18