Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
01 April 2026
13 Syawwal 1447 H
|04:48
|05:01
|12:19
|15:38
|18:20
|19:29
02 April 2026
14 Syawwal 1447 H
|04:48
|05:01
|12:19
|15:38
|18:19
|19:29
03 April 2026
15 Syawwal 1447 H
|04:48
|05:01
|12:19
|15:38
|18:19
|19:28
04 April 2026
16 Syawwal 1447 H
|04:48
|05:01
|12:18
|15:38
|18:18
|19:28
05 April 2026
17 Syawwal 1447 H
|04:48
|05:01
|12:18
|15:37
|18:18
|19:27
06 April 2026
18 Syawwal 1447 H
|04:48
|05:01
|12:18
|15:37
|18:17
|19:27
07 April 2026
19 Syawwal 1447 H
|04:47
|05:00
|12:17
|15:37
|18:16
|19:26
08 April 2026
20 Syawwal 1447 H
|04:47
|05:00
|12:17
|15:37
|18:16
|19:26
09 April 2026
21 Syawwal 1447 H
|04:47
|05:00
|12:17
|15:37
|18:15
|19:25
10 April 2026
22 Syawwal 1447 H
|04:47
|05:00
|12:17
|15:37
|18:15
|19:25
11 April 2026
23 Syawwal 1447 H
|04:47
|05:00
|12:16
|15:37
|18:14
|19:25
12 April 2026
24 Syawwal 1447 H
|04:47
|05:00
|12:16
|15:37
|18:14
|19:24
13 April 2026
25 Syawwal 1447 H
|04:47
|05:00
|12:16
|15:37
|18:13
|19:24
14 April 2026
26 Syawwal 1447 H
|04:47
|05:00
|12:16
|15:36
|18:13
|19:23
15 April 2026
27 Syawwal 1447 H
|04:47
|05:00
|12:15
|15:36
|18:13
|19:23
16 April 2026
28 Syawwal 1447 H
|04:47
|05:00
|12:15
|15:36
|18:12
|19:22
17 April 2026
29 Syawwal 1447 H
|04:47
|05:00
|12:15
|15:36
|18:12
|19:22
18 April 2026
1 Dzulqa'dah 1447 H
|04:46
|04:59
|12:15
|15:36
|18:11
|19:22
19 April 2026
2 Dzulqa'dah 1447 H
|04:46
|04:59
|12:14
|15:36
|18:11
|19:21
20 April 2026
3 Dzulqa'dah 1447 H
|04:46
|04:59
|12:14
|15:36
|18:10
|19:21
21 April 2026
4 Dzulqa'dah 1447 H
|04:46
|04:59
|12:14
|15:36
|18:10
|19:21
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|04:46
|04:59
|12:14
|15:35
|18:09
|19:20
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|04:46
|04:59
|12:14
|15:35
|18:09
|19:20
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|04:46
|04:59
|12:13
|15:35
|18:09
|19:20
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|04:46
|04:59
|12:13
|15:35
|18:08
|19:19
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|04:46
|04:59
|12:13
|15:35
|18:08
|19:19
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|04:46
|04:59
|12:13
|15:35
|18:08
|19:19
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|04:46
|04:59
|12:13
|15:35
|18:07
|19:19
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|04:46
|04:59
|12:13
|15:34
|18:07
|19:18
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|04:46
|04:59
|12:13
|15:34
|18:06
|19:18