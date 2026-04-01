Loading...
Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
01 April 2026
13 Syawwal 1447 H
|04:34
|04:47
|13:36
|17:07
|20:06
|22:09
02 April 2026
14 Syawwal 1447 H
|04:31
|04:44
|13:35
|17:08
|20:08
|22:12
03 April 2026
15 Syawwal 1447 H
|04:28
|04:41
|13:35
|17:09
|20:10
|22:14
04 April 2026
16 Syawwal 1447 H
|04:25
|04:38
|13:35
|17:10
|20:12
|22:17
05 April 2026
17 Syawwal 1447 H
|04:21
|04:34
|13:35
|17:11
|20:13
|22:19
06 April 2026
18 Syawwal 1447 H
|04:18
|04:31
|13:34
|17:12
|20:15
|22:22
07 April 2026
19 Syawwal 1447 H
|04:15
|04:28
|13:34
|17:13
|20:17
|22:24
08 April 2026
20 Syawwal 1447 H
|04:12
|04:25
|13:34
|17:14
|20:19
|22:27
09 April 2026
21 Syawwal 1447 H
|04:08
|04:21
|13:33
|17:14
|20:20
|22:29
10 April 2026
22 Syawwal 1447 H
|04:05
|04:18
|13:33
|17:15
|20:22
|22:32
11 April 2026
23 Syawwal 1447 H
|04:01
|04:14
|13:33
|17:16
|20:24
|22:35
12 April 2026
24 Syawwal 1447 H
|03:58
|04:11
|13:33
|17:17
|20:26
|22:37
13 April 2026
25 Syawwal 1447 H
|03:54
|04:07
|13:32
|17:18
|20:27
|22:40
14 April 2026
26 Syawwal 1447 H
|03:50
|04:03
|13:32
|17:19
|20:29
|22:43
15 April 2026
27 Syawwal 1447 H
|03:47
|04:00
|13:32
|17:20
|20:31
|22:46
16 April 2026
28 Syawwal 1447 H
|03:43
|03:56
|13:32
|17:20
|20:33
|22:49
17 April 2026
29 Syawwal 1447 H
|03:39
|03:52
|13:31
|17:21
|20:35
|22:52
18 April 2026
1 Dzulqa'dah 1447 H
|03:35
|03:48
|13:31
|17:22
|20:36
|22:55
19 April 2026
2 Dzulqa'dah 1447 H
|03:32
|03:45
|13:31
|17:23
|20:38
|22:58
20 April 2026
3 Dzulqa'dah 1447 H
|03:28
|03:41
|13:31
|17:24
|20:40
|23:01
21 April 2026
4 Dzulqa'dah 1447 H
|03:24
|03:37
|13:31
|17:25
|20:42
|23:04
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|03:19
|03:32
|13:30
|17:25
|20:43
|23:07
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|03:15
|03:28
|13:30
|17:26
|20:45
|23:10
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|03:11
|03:24
|13:30
|17:27
|20:47
|23:14
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|03:06
|03:19
|13:30
|17:28
|20:49
|23:17
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|03:02
|03:15
|13:30
|17:28
|20:50
|23:20
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|02:57
|03:10
|13:30
|17:29
|20:52
|23:24
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|02:52
|03:05
|13:29
|17:30
|20:54
|23:28
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|02:48
|03:01
|13:29
|17:31
|20:56
|23:31
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|02:47
|03:00
|13:29
|17:31
|20:57
|23:35