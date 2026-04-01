Loading...
Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
01 April 2026
13 Syawwal 1447 H
|04:42
|04:55
|12:16
|15:19
|18:21
|19:30
02 April 2026
14 Syawwal 1447 H
|04:41
|04:54
|12:16
|15:19
|18:21
|19:30
03 April 2026
15 Syawwal 1447 H
|04:41
|04:54
|12:16
|15:20
|18:21
|19:30
04 April 2026
16 Syawwal 1447 H
|04:40
|04:53
|12:15
|15:20
|18:20
|19:30
05 April 2026
17 Syawwal 1447 H
|04:40
|04:53
|12:15
|15:20
|18:20
|19:30
06 April 2026
18 Syawwal 1447 H
|04:39
|04:52
|12:15
|15:21
|18:20
|19:30
07 April 2026
19 Syawwal 1447 H
|04:39
|04:52
|12:15
|15:21
|18:20
|19:29
08 April 2026
20 Syawwal 1447 H
|04:38
|04:51
|12:14
|15:22
|18:20
|19:29
09 April 2026
21 Syawwal 1447 H
|04:38
|04:51
|12:14
|15:22
|18:20
|19:29
10 April 2026
22 Syawwal 1447 H
|04:37
|04:50
|12:14
|15:22
|18:19
|19:29
11 April 2026
23 Syawwal 1447 H
|04:37
|04:50
|12:14
|15:23
|18:19
|19:29
12 April 2026
24 Syawwal 1447 H
|04:37
|04:50
|12:13
|15:23
|18:19
|19:29
13 April 2026
25 Syawwal 1447 H
|04:36
|04:49
|12:13
|15:24
|18:19
|19:29
14 April 2026
26 Syawwal 1447 H
|04:36
|04:49
|12:13
|15:24
|18:19
|19:29
15 April 2026
27 Syawwal 1447 H
|04:35
|04:48
|12:13
|15:24
|18:19
|19:29
16 April 2026
28 Syawwal 1447 H
|04:35
|04:48
|12:12
|15:25
|18:19
|19:29
17 April 2026
29 Syawwal 1447 H
|04:34
|04:47
|12:12
|15:25
|18:18
|19:29
18 April 2026
1 Dzulqa'dah 1447 H
|04:34
|04:47
|12:12
|15:25
|18:18
|19:29
19 April 2026
2 Dzulqa'dah 1447 H
|04:33
|04:46
|12:12
|15:26
|18:18
|19:29
20 April 2026
3 Dzulqa'dah 1447 H
|04:33
|04:46
|12:11
|15:26
|18:18
|19:29
21 April 2026
4 Dzulqa'dah 1447 H
|04:33
|04:46
|12:11
|15:26
|18:18
|19:29
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|04:32
|04:45
|12:11
|15:26
|18:18
|19:29
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|04:32
|04:45
|12:11
|15:27
|18:18
|19:29
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|04:31
|04:44
|12:11
|15:27
|18:18
|19:29
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|04:31
|04:44
|12:10
|15:27
|18:18
|19:29
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|04:30
|04:43
|12:10
|15:27
|18:18
|19:29
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|04:30
|04:43
|12:10
|15:28
|18:18
|19:29
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|04:30
|04:43
|12:10
|15:28
|18:18
|19:29
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|04:29
|04:42
|12:10
|15:28
|18:18
|19:29
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|04:29
|04:42
|12:10
|15:29
|18:17
|19:29