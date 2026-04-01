Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
01 April 2026
13 Syawwal 1447 H
|04:10
|04:23
|11:41
|14:58
|17:42
|18:51
02 April 2026
14 Syawwal 1447 H
|04:10
|04:23
|11:41
|14:58
|17:42
|18:51
03 April 2026
15 Syawwal 1447 H
|04:10
|04:23
|11:41
|14:58
|17:41
|18:51
04 April 2026
16 Syawwal 1447 H
|04:09
|04:22
|11:40
|14:58
|17:41
|18:50
05 April 2026
17 Syawwal 1447 H
|04:09
|04:22
|11:40
|14:58
|17:40
|18:50
06 April 2026
18 Syawwal 1447 H
|04:09
|04:22
|11:40
|14:58
|17:40
|18:49
07 April 2026
19 Syawwal 1447 H
|04:09
|04:22
|11:39
|14:58
|17:39
|18:49
08 April 2026
20 Syawwal 1447 H
|04:09
|04:22
|11:39
|14:58
|17:39
|18:48
09 April 2026
21 Syawwal 1447 H
|04:09
|04:22
|11:39
|14:58
|17:38
|18:48
10 April 2026
22 Syawwal 1447 H
|04:09
|04:22
|11:39
|14:58
|17:38
|18:48
11 April 2026
23 Syawwal 1447 H
|04:08
|04:21
|11:38
|14:58
|17:37
|18:47
12 April 2026
24 Syawwal 1447 H
|04:08
|04:21
|11:38
|14:58
|17:37
|18:47
13 April 2026
25 Syawwal 1447 H
|04:08
|04:21
|11:38
|14:58
|17:36
|18:46
14 April 2026
26 Syawwal 1447 H
|04:08
|04:21
|11:38
|14:58
|17:36
|18:46
15 April 2026
27 Syawwal 1447 H
|04:08
|04:21
|11:37
|14:58
|17:36
|18:46
16 April 2026
28 Syawwal 1447 H
|04:08
|04:21
|11:37
|14:58
|17:35
|18:45
17 April 2026
29 Syawwal 1447 H
|04:08
|04:21
|11:37
|14:58
|17:35
|18:45
18 April 2026
1 Dzulqa'dah 1447 H
|04:08
|04:21
|11:37
|14:58
|17:34
|18:45
19 April 2026
2 Dzulqa'dah 1447 H
|04:07
|04:20
|11:36
|14:57
|17:34
|18:44
20 April 2026
3 Dzulqa'dah 1447 H
|04:07
|04:20
|11:36
|14:57
|17:33
|18:44
21 April 2026
4 Dzulqa'dah 1447 H
|04:07
|04:20
|11:36
|14:57
|17:33
|18:44
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|04:07
|04:20
|11:36
|14:57
|17:33
|18:43
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|04:07
|04:20
|11:36
|14:57
|17:32
|18:43
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|04:07
|04:20
|11:35
|14:57
|17:32
|18:43
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|04:07
|04:20
|11:35
|14:57
|17:32
|18:43
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|04:07
|04:20
|11:35
|14:57
|17:31
|18:42
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|04:07
|04:20
|11:35
|14:57
|17:31
|18:42
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|04:06
|04:19
|11:35
|14:57
|17:31
|18:42
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|04:06
|04:19
|11:35
|14:57
|17:30
|18:42
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|04:06
|04:19
|11:35
|14:56
|17:30
|18:41