Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
01 April 2026
13 Syawwal 1447 H
|05:06
|05:19
|12:41
|15:43
|18:45
|19:55
02 April 2026
14 Syawwal 1447 H
|05:06
|05:19
|12:41
|15:43
|18:45
|19:54
03 April 2026
15 Syawwal 1447 H
|05:05
|05:18
|12:40
|15:44
|18:45
|19:54
04 April 2026
16 Syawwal 1447 H
|05:05
|05:18
|12:40
|15:44
|18:45
|19:54
05 April 2026
17 Syawwal 1447 H
|05:04
|05:17
|12:40
|15:45
|18:45
|19:54
06 April 2026
18 Syawwal 1447 H
|05:04
|05:17
|12:39
|15:45
|18:45
|19:54
07 April 2026
19 Syawwal 1447 H
|05:03
|05:16
|12:39
|15:46
|18:44
|19:54
08 April 2026
20 Syawwal 1447 H
|05:03
|05:16
|12:39
|15:46
|18:44
|19:54
09 April 2026
21 Syawwal 1447 H
|05:02
|05:15
|12:39
|15:46
|18:44
|19:54
10 April 2026
22 Syawwal 1447 H
|05:02
|05:15
|12:38
|15:47
|18:44
|19:54
11 April 2026
23 Syawwal 1447 H
|05:01
|05:14
|12:38
|15:47
|18:44
|19:54
12 April 2026
24 Syawwal 1447 H
|05:01
|05:14
|12:38
|15:48
|18:44
|19:53
13 April 2026
25 Syawwal 1447 H
|05:00
|05:13
|12:37
|15:48
|18:43
|19:53
14 April 2026
26 Syawwal 1447 H
|05:00
|05:13
|12:37
|15:48
|18:43
|19:53
15 April 2026
27 Syawwal 1447 H
|05:00
|05:13
|12:37
|15:49
|18:43
|19:53
16 April 2026
28 Syawwal 1447 H
|04:59
|05:12
|12:37
|15:49
|18:43
|19:53
17 April 2026
29 Syawwal 1447 H
|04:59
|05:12
|12:37
|15:49
|18:43
|19:53
18 April 2026
1 Dzulqa'dah 1447 H
|04:58
|05:11
|12:36
|15:50
|18:43
|19:53
19 April 2026
2 Dzulqa'dah 1447 H
|04:58
|05:11
|12:36
|15:50
|18:43
|19:53
20 April 2026
3 Dzulqa'dah 1447 H
|04:57
|05:10
|12:36
|15:50
|18:43
|19:53
21 April 2026
4 Dzulqa'dah 1447 H
|04:57
|05:10
|12:36
|15:50
|18:43
|19:53
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|04:57
|05:10
|12:35
|15:51
|18:42
|19:53
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|04:56
|05:09
|12:35
|15:51
|18:42
|19:53
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|04:56
|05:09
|12:35
|15:51
|18:42
|19:53
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|04:55
|05:08
|12:35
|15:52
|18:42
|19:53
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|04:55
|05:08
|12:35
|15:52
|18:42
|19:53
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|04:54
|05:07
|12:35
|15:52
|18:42
|19:53
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|04:54
|05:07
|12:34
|15:52
|18:42
|19:53
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|04:54
|05:07
|12:34
|15:53
|18:42
|19:54
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|04:53
|05:06
|12:34
|15:53
|18:42
|19:54