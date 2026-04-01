Loading...
Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
01 April 2026
13 Syawwal 1447 H
|05:08
|05:21
|12:43
|15:45
|18:47
|19:57
02 April 2026
14 Syawwal 1447 H
|05:07
|05:20
|12:42
|15:45
|18:47
|19:56
03 April 2026
15 Syawwal 1447 H
|05:07
|05:20
|12:42
|15:46
|18:47
|19:56
04 April 2026
16 Syawwal 1447 H
|05:07
|05:20
|12:42
|15:46
|18:47
|19:56
05 April 2026
17 Syawwal 1447 H
|05:06
|05:19
|12:42
|15:47
|18:47
|19:56
06 April 2026
18 Syawwal 1447 H
|05:06
|05:19
|12:41
|15:47
|18:47
|19:56
07 April 2026
19 Syawwal 1447 H
|05:05
|05:18
|12:41
|15:48
|18:46
|19:56
08 April 2026
20 Syawwal 1447 H
|05:05
|05:18
|12:41
|15:48
|18:46
|19:56
09 April 2026
21 Syawwal 1447 H
|05:04
|05:17
|12:40
|15:48
|18:46
|19:56
10 April 2026
22 Syawwal 1447 H
|05:04
|05:17
|12:40
|15:49
|18:46
|19:56
11 April 2026
23 Syawwal 1447 H
|05:03
|05:16
|12:40
|15:49
|18:46
|19:56
12 April 2026
24 Syawwal 1447 H
|05:03
|05:16
|12:40
|15:49
|18:46
|19:55
13 April 2026
25 Syawwal 1447 H
|05:02
|05:15
|12:39
|15:50
|18:45
|19:55
14 April 2026
26 Syawwal 1447 H
|05:02
|05:15
|12:39
|15:50
|18:45
|19:55
15 April 2026
27 Syawwal 1447 H
|05:01
|05:14
|12:39
|15:51
|18:45
|19:55
16 April 2026
28 Syawwal 1447 H
|05:01
|05:14
|12:39
|15:51
|18:45
|19:55
17 April 2026
29 Syawwal 1447 H
|05:01
|05:14
|12:38
|15:51
|18:45
|19:55
18 April 2026
1 Dzulqa'dah 1447 H
|05:00
|05:13
|12:38
|15:51
|18:45
|19:55
19 April 2026
2 Dzulqa'dah 1447 H
|05:00
|05:13
|12:38
|15:52
|18:45
|19:55
20 April 2026
3 Dzulqa'dah 1447 H
|04:59
|05:12
|12:38
|15:52
|18:45
|19:55
21 April 2026
4 Dzulqa'dah 1447 H
|04:59
|05:12
|12:38
|15:52
|18:45
|19:55
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|04:58
|05:11
|12:37
|15:53
|18:44
|19:55
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|04:58
|05:11
|12:37
|15:53
|18:44
|19:55
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|04:58
|05:11
|12:37
|15:53
|18:44
|19:55
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|04:57
|05:10
|12:37
|15:54
|18:44
|19:55
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|04:57
|05:10
|12:37
|15:54
|18:44
|19:55
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|04:56
|05:09
|12:36
|15:54
|18:44
|19:55
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|04:56
|05:09
|12:36
|15:54
|18:44
|19:55
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|04:56
|05:09
|12:36
|15:55
|18:44
|19:56
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|04:55
|05:08
|12:36
|15:55
|18:44
|19:56