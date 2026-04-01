Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
01 April 2026
13 Syawwal 1447 H
|04:33
|04:46
|12:04
|15:20
|18:06
|19:15
02 April 2026
14 Syawwal 1447 H
|04:32
|04:45
|12:04
|15:20
|18:06
|19:15
03 April 2026
15 Syawwal 1447 H
|04:32
|04:45
|12:04
|15:20
|18:05
|19:14
04 April 2026
16 Syawwal 1447 H
|04:32
|04:45
|12:04
|15:20
|18:05
|19:14
05 April 2026
17 Syawwal 1447 H
|04:32
|04:45
|12:03
|15:20
|18:04
|19:14
06 April 2026
18 Syawwal 1447 H
|04:32
|04:45
|12:03
|15:20
|18:04
|19:13
07 April 2026
19 Syawwal 1447 H
|04:31
|04:44
|12:03
|15:20
|18:04
|19:13
08 April 2026
20 Syawwal 1447 H
|04:31
|04:44
|12:02
|15:20
|18:03
|19:13
09 April 2026
21 Syawwal 1447 H
|04:31
|04:44
|12:02
|15:20
|18:03
|19:12
10 April 2026
22 Syawwal 1447 H
|04:31
|04:44
|12:02
|15:20
|18:02
|19:12
11 April 2026
23 Syawwal 1447 H
|04:31
|04:44
|12:02
|15:20
|18:02
|19:11
12 April 2026
24 Syawwal 1447 H
|04:30
|04:43
|12:01
|15:20
|18:02
|19:11
13 April 2026
25 Syawwal 1447 H
|04:30
|04:43
|12:01
|15:20
|18:01
|19:11
14 April 2026
26 Syawwal 1447 H
|04:30
|04:43
|12:01
|15:20
|18:01
|19:11
15 April 2026
27 Syawwal 1447 H
|04:30
|04:43
|12:01
|15:20
|18:00
|19:10
16 April 2026
28 Syawwal 1447 H
|04:30
|04:43
|12:00
|15:20
|18:00
|19:10
17 April 2026
29 Syawwal 1447 H
|04:29
|04:42
|12:00
|15:20
|18:00
|19:10
18 April 2026
1 Dzulqa'dah 1447 H
|04:29
|04:42
|12:00
|15:20
|17:59
|19:09
19 April 2026
2 Dzulqa'dah 1447 H
|04:29
|04:42
|12:00
|15:20
|17:59
|19:09
20 April 2026
3 Dzulqa'dah 1447 H
|04:29
|04:42
|11:59
|15:20
|17:59
|19:09
21 April 2026
4 Dzulqa'dah 1447 H
|04:29
|04:42
|11:59
|15:20
|17:58
|19:09
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|04:29
|04:42
|11:59
|15:20
|17:58
|19:08
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|04:28
|04:41
|11:59
|15:20
|17:58
|19:08
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|04:28
|04:41
|11:59
|15:20
|17:57
|19:08
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|04:28
|04:41
|11:59
|15:20
|17:57
|19:08
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|04:28
|04:41
|11:58
|15:20
|17:57
|19:08
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|04:28
|04:41
|11:58
|15:20
|17:57
|19:07
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|04:28
|04:41
|11:58
|15:20
|17:56
|19:07
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|04:27
|04:40
|11:58
|15:20
|17:56
|19:07
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|04:27
|04:40
|11:58
|15:20
|17:56
|19:07