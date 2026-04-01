Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
01 April 2026
13 Syawwal 1447 H
|04:05
|04:18
|11:40
|14:42
|17:45
|18:54
02 April 2026
14 Syawwal 1447 H
|04:05
|04:18
|11:40
|14:42
|17:44
|18:54
03 April 2026
15 Syawwal 1447 H
|04:04
|04:17
|11:39
|14:43
|17:44
|18:53
04 April 2026
16 Syawwal 1447 H
|04:04
|04:17
|11:39
|14:43
|17:44
|18:53
05 April 2026
17 Syawwal 1447 H
|04:03
|04:16
|11:39
|14:44
|17:44
|18:53
06 April 2026
18 Syawwal 1447 H
|04:03
|04:16
|11:38
|14:44
|17:44
|18:53
07 April 2026
19 Syawwal 1447 H
|04:02
|04:15
|11:38
|14:44
|17:43
|18:53
08 April 2026
20 Syawwal 1447 H
|04:02
|04:15
|11:38
|14:45
|17:43
|18:53
09 April 2026
21 Syawwal 1447 H
|04:01
|04:14
|11:38
|14:45
|17:43
|18:53
10 April 2026
22 Syawwal 1447 H
|04:01
|04:14
|11:37
|14:46
|17:43
|18:53
11 April 2026
23 Syawwal 1447 H
|04:00
|04:13
|11:37
|14:46
|17:43
|18:53
12 April 2026
24 Syawwal 1447 H
|04:00
|04:13
|11:37
|14:46
|17:43
|18:53
13 April 2026
25 Syawwal 1447 H
|03:59
|04:12
|11:36
|14:47
|17:43
|18:53
14 April 2026
26 Syawwal 1447 H
|03:59
|04:12
|11:36
|14:47
|17:42
|18:52
15 April 2026
27 Syawwal 1447 H
|03:58
|04:11
|11:36
|14:47
|17:42
|18:52
16 April 2026
28 Syawwal 1447 H
|03:58
|04:11
|11:36
|14:48
|17:42
|18:52
17 April 2026
29 Syawwal 1447 H
|03:58
|04:11
|11:36
|14:48
|17:42
|18:52
18 April 2026
1 Dzulqa'dah 1447 H
|03:57
|04:10
|11:35
|14:48
|17:42
|18:52
19 April 2026
2 Dzulqa'dah 1447 H
|03:57
|04:10
|11:35
|14:49
|17:42
|18:52
20 April 2026
3 Dzulqa'dah 1447 H
|03:56
|04:09
|11:35
|14:49
|17:42
|18:52
21 April 2026
4 Dzulqa'dah 1447 H
|03:56
|04:09
|11:35
|14:49
|17:42
|18:52
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|03:55
|04:08
|11:34
|14:50
|17:42
|18:52
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|03:55
|04:08
|11:34
|14:50
|17:42
|18:52
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|03:55
|04:08
|11:34
|14:50
|17:41
|18:52
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|03:54
|04:07
|11:34
|14:51
|17:41
|18:52
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|03:54
|04:07
|11:34
|14:51
|17:41
|18:52
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|03:53
|04:06
|11:34
|14:51
|17:41
|18:53
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|03:53
|04:06
|11:33
|14:51
|17:41
|18:53
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|03:53
|04:06
|11:33
|14:52
|17:41
|18:53
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|03:52
|04:05
|11:33
|14:52
|17:41
|18:53