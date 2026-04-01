Loading...
Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
01 April 2026
13 Syawwal 1447 H
|05:16
|05:29
|12:49
|16:00
|18:51
|20:00
02 April 2026
14 Syawwal 1447 H
|05:16
|05:29
|12:48
|16:00
|18:51
|20:00
03 April 2026
15 Syawwal 1447 H
|05:15
|05:28
|12:48
|16:00
|18:51
|20:00
04 April 2026
16 Syawwal 1447 H
|05:15
|05:28
|12:48
|16:01
|18:50
|19:59
05 April 2026
17 Syawwal 1447 H
|05:15
|05:28
|12:47
|16:01
|18:50
|19:59
06 April 2026
18 Syawwal 1447 H
|05:14
|05:27
|12:47
|16:01
|18:50
|19:59
07 April 2026
19 Syawwal 1447 H
|05:14
|05:27
|12:47
|16:01
|18:49
|19:58
08 April 2026
20 Syawwal 1447 H
|05:14
|05:27
|12:47
|16:01
|18:49
|19:58
09 April 2026
21 Syawwal 1447 H
|05:14
|05:27
|12:46
|16:01
|18:49
|19:58
10 April 2026
22 Syawwal 1447 H
|05:13
|05:26
|12:46
|16:01
|18:48
|19:58
11 April 2026
23 Syawwal 1447 H
|05:13
|05:26
|12:46
|16:02
|18:48
|19:57
12 April 2026
24 Syawwal 1447 H
|05:13
|05:26
|12:45
|16:02
|18:48
|19:57
13 April 2026
25 Syawwal 1447 H
|05:12
|05:25
|12:45
|16:02
|18:47
|19:57
14 April 2026
26 Syawwal 1447 H
|05:12
|05:25
|12:45
|16:02
|18:47
|19:57
15 April 2026
27 Syawwal 1447 H
|05:12
|05:25
|12:45
|16:02
|18:47
|19:56
16 April 2026
28 Syawwal 1447 H
|05:12
|05:25
|12:44
|16:02
|18:46
|19:56
17 April 2026
29 Syawwal 1447 H
|05:11
|05:24
|12:44
|16:02
|18:46
|19:56
18 April 2026
1 Dzulqa'dah 1447 H
|05:11
|05:24
|12:44
|16:02
|18:46
|19:56
19 April 2026
2 Dzulqa'dah 1447 H
|05:11
|05:24
|12:44
|16:02
|18:46
|19:56
20 April 2026
3 Dzulqa'dah 1447 H
|05:10
|05:23
|12:44
|16:03
|18:45
|19:56
21 April 2026
4 Dzulqa'dah 1447 H
|05:10
|05:23
|12:43
|16:03
|18:45
|19:55
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|05:10
|05:23
|12:43
|16:03
|18:45
|19:55
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|05:10
|05:23
|12:43
|16:03
|18:45
|19:55
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|05:09
|05:22
|12:43
|16:03
|18:44
|19:55
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|05:09
|05:22
|12:43
|16:03
|18:44
|19:55
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|05:09
|05:22
|12:42
|16:03
|18:44
|19:55
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|05:09
|05:22
|12:42
|16:03
|18:44
|19:55
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|05:08
|05:21
|12:42
|16:03
|18:44
|19:55
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|05:08
|05:21
|12:42
|16:03
|18:43
|19:54
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|05:08
|05:21
|12:42
|16:03
|18:43
|19:54