Loading...
Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
01 April 2026
13 Syawwal 1447 H
|04:59
|05:12
|12:33
|15:38
|18:37
|19:46
02 April 2026
14 Syawwal 1447 H
|04:58
|05:11
|12:32
|15:39
|18:36
|19:45
03 April 2026
15 Syawwal 1447 H
|04:58
|05:11
|12:32
|15:39
|18:36
|19:45
04 April 2026
16 Syawwal 1447 H
|04:57
|05:10
|12:32
|15:39
|18:36
|19:45
05 April 2026
17 Syawwal 1447 H
|04:57
|05:10
|12:31
|15:40
|18:36
|19:45
06 April 2026
18 Syawwal 1447 H
|04:57
|05:10
|12:31
|15:40
|18:36
|19:45
07 April 2026
19 Syawwal 1447 H
|04:56
|05:09
|12:31
|15:40
|18:35
|19:45
08 April 2026
20 Syawwal 1447 H
|04:56
|05:09
|12:31
|15:41
|18:35
|19:44
09 April 2026
21 Syawwal 1447 H
|04:55
|05:08
|12:30
|15:41
|18:35
|19:44
10 April 2026
22 Syawwal 1447 H
|04:55
|05:08
|12:30
|15:41
|18:35
|19:44
11 April 2026
23 Syawwal 1447 H
|04:55
|05:08
|12:30
|15:42
|18:34
|19:44
12 April 2026
24 Syawwal 1447 H
|04:54
|05:07
|12:30
|15:42
|18:34
|19:44
13 April 2026
25 Syawwal 1447 H
|04:54
|05:07
|12:29
|15:42
|18:34
|19:44
14 April 2026
26 Syawwal 1447 H
|04:53
|05:06
|12:29
|15:42
|18:34
|19:44
15 April 2026
27 Syawwal 1447 H
|04:53
|05:06
|12:29
|15:43
|18:34
|19:44
16 April 2026
28 Syawwal 1447 H
|04:53
|05:06
|12:29
|15:43
|18:33
|19:43
17 April 2026
29 Syawwal 1447 H
|04:52
|05:05
|12:28
|15:43
|18:33
|19:43
18 April 2026
1 Dzulqa'dah 1447 H
|04:52
|05:05
|12:28
|15:43
|18:33
|19:43
19 April 2026
2 Dzulqa'dah 1447 H
|04:51
|05:04
|12:28
|15:44
|18:33
|19:43
20 April 2026
3 Dzulqa'dah 1447 H
|04:51
|05:04
|12:28
|15:44
|18:33
|19:43
21 April 2026
4 Dzulqa'dah 1447 H
|04:51
|05:04
|12:27
|15:44
|18:33
|19:43
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|04:50
|05:03
|12:27
|15:44
|18:33
|19:43
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|04:50
|05:03
|12:27
|15:44
|18:32
|19:43
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|04:50
|05:03
|12:27
|15:45
|18:32
|19:43
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|04:49
|05:02
|12:27
|15:45
|18:32
|19:43
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|04:49
|05:02
|12:27
|15:45
|18:32
|19:43
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|04:49
|05:02
|12:26
|15:45
|18:32
|19:43
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|04:48
|05:01
|12:26
|15:45
|18:32
|19:43
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|04:48
|05:01
|12:26
|15:46
|18:32
|19:43
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|04:48
|05:01
|12:26
|15:46
|18:32
|19:43