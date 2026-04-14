Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|04:25
|04:38
|11:56
|15:16
|17:56
|19:06
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|04:24
|04:37
|11:56
|15:16
|17:55
|19:06
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|04:24
|04:37
|11:55
|15:16
|17:55
|19:06
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|04:24
|04:37
|11:55
|15:16
|17:55
|19:05
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|04:24
|04:37
|11:55
|15:16
|17:55
|19:05
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|04:24
|04:37
|11:55
|15:16
|17:54
|19:05
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|04:23
|04:36
|11:55
|15:16
|17:54
|19:05
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|04:23
|04:36
|11:55
|15:16
|17:54
|19:05
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|04:23
|04:36
|11:55
|15:16
|17:54
|19:05