Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
13 April 2026
25 Syawwal 1447 H
|05:05
|05:18
|12:37
|15:55
|18:38
|19:47
14 April 2026
26 Syawwal 1447 H
|05:05
|05:18
|12:36
|15:55
|18:38
|19:47
15 April 2026
27 Syawwal 1447 H
|05:04
|05:17
|12:36
|15:55
|18:37
|19:47
16 April 2026
28 Syawwal 1447 H
|05:04
|05:17
|12:36
|15:55
|18:37
|19:47
17 April 2026
29 Syawwal 1447 H
|05:04
|05:17
|12:36
|15:55
|18:37
|19:47
18 April 2026
1 Dzulqa'dah 1447 H
|05:04
|05:17
|12:36
|15:55
|18:36
|19:46
19 April 2026
2 Dzulqa'dah 1447 H
|05:03
|05:16
|12:35
|15:55
|18:36
|19:46
20 April 2026
3 Dzulqa'dah 1447 H
|05:03
|05:16
|12:35
|15:55
|18:36
|19:46
21 April 2026
4 Dzulqa'dah 1447 H
|05:03
|05:16
|12:35
|15:55
|18:35
|19:46
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|05:03
|05:16
|12:35
|15:55
|18:35
|19:45
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|05:02
|05:15
|12:34
|15:55
|18:35
|19:45
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|05:02
|05:15
|12:34
|15:55
|18:35
|19:45
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|05:02
|05:15
|12:34
|15:55
|18:34
|19:45
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|05:02
|05:15
|12:34
|15:55
|18:34
|19:45
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|05:02
|05:15
|12:34
|15:55
|18:34
|19:45
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|05:01
|05:14
|12:34
|15:55
|18:34
|19:45
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|05:01
|05:14
|12:33
|15:55
|18:33
|19:44
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|05:01
|05:14
|12:33
|15:55
|18:33
|19:44