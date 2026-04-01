|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
01 April 2026
13 Syawwal 1447 H
|03:54
|04:07
|11:27
|14:37
|17:30
|18:38
02 April 2026
14 Syawwal 1447 H
|03:53
|04:06
|11:26
|14:37
|17:29
|18:38
03 April 2026
15 Syawwal 1447 H
|03:53
|04:06
|11:26
|14:37
|17:29
|18:38
04 April 2026
16 Syawwal 1447 H
|03:53
|04:06
|11:26
|14:38
|17:29
|18:38
05 April 2026
17 Syawwal 1447 H
|03:52
|04:05
|11:25
|14:38
|17:28
|18:37
06 April 2026
18 Syawwal 1447 H
|03:52
|04:05
|11:25
|14:38
|17:28
|18:37
07 April 2026
19 Syawwal 1447 H
|03:52
|04:05
|11:25
|14:38
|17:28
|18:37
08 April 2026
20 Syawwal 1447 H
|03:52
|04:05
|11:25
|14:38
|17:27
|18:37
09 April 2026
21 Syawwal 1447 H
|03:51
|04:04
|11:24
|14:39
|17:27
|18:36
10 April 2026
22 Syawwal 1447 H
|03:51
|04:04
|11:24
|14:39
|17:27
|18:36
11 April 2026
23 Syawwal 1447 H
|03:51
|04:04
|11:24
|14:39
|17:26
|18:36
12 April 2026
24 Syawwal 1447 H
|03:50
|04:03
|11:23
|14:39
|17:26
|18:36
13 April 2026
25 Syawwal 1447 H
|03:50
|04:03
|11:23
|14:39
|17:26
|18:35
14 April 2026
26 Syawwal 1447 H
|03:50
|04:03
|11:23
|14:39
|17:26
|18:35
15 April 2026
27 Syawwal 1447 H
|03:49
|04:02
|11:23
|14:39
|17:25
|18:35
16 April 2026
28 Syawwal 1447 H
|03:49
|04:02
|11:23
|14:40
|17:25
|18:35
17 April 2026
29 Syawwal 1447 H
|03:49
|04:02
|11:22
|14:40
|17:25
|18:35
18 April 2026
1 Dzulqa'dah 1447 H
|03:48
|04:01
|11:22
|14:40
|17:25
|18:35
19 April 2026
2 Dzulqa'dah 1447 H
|03:48
|04:01
|11:22
|14:40
|17:24
|18:34
20 April 2026
3 Dzulqa'dah 1447 H
|03:48
|04:01
|11:22
|14:40
|17:24
|18:34
21 April 2026
4 Dzulqa'dah 1447 H
|03:48
|04:01
|11:21
|14:40
|17:24
|18:34
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|03:47
|04:00
|11:21
|14:40
|17:24
|18:34
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|03:47
|04:00
|11:21
|14:40
|17:24
|18:34
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|03:47
|04:00
|11:21
|14:41
|17:23
|18:34
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|03:46
|03:59
|11:21
|14:41
|17:23
|18:34
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|03:46
|03:59
|11:20
|14:41
|17:23
|18:34
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|03:46
|03:59
|11:20
|14:41
|17:23
|18:34
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|03:46
|03:59
|11:20
|14:41
|17:23
|18:33
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|03:45
|03:58
|11:20
|14:41
|17:22
|18:33
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|03:45
|03:58
|11:20
|14:41
|17:22
|18:33