Loading...
Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
|Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
01 April 2026
13 Syawwal 1447 H
|04:06
|04:19
|11:58
|15:26
|18:10
|19:28
02 April 2026
14 Syawwal 1447 H
|04:05
|04:18
|11:57
|15:26
|18:11
|19:28
03 April 2026
15 Syawwal 1447 H
|04:04
|04:17
|11:57
|15:25
|18:11
|19:29
04 April 2026
16 Syawwal 1447 H
|04:03
|04:16
|11:57
|15:25
|18:12
|19:29
05 April 2026
17 Syawwal 1447 H
|04:02
|04:15
|11:57
|15:25
|18:12
|19:30
06 April 2026
18 Syawwal 1447 H
|04:01
|04:14
|11:56
|15:25
|18:13
|19:30
07 April 2026
19 Syawwal 1447 H
|03:59
|04:12
|11:56
|15:25
|18:13
|19:31
08 April 2026
20 Syawwal 1447 H
|03:58
|04:11
|11:56
|15:24
|18:13
|19:31
09 April 2026
21 Syawwal 1447 H
|03:57
|04:10
|11:55
|15:24
|18:14
|19:32
10 April 2026
22 Syawwal 1447 H
|03:56
|04:09
|11:55
|15:24
|18:14
|19:33
11 April 2026
23 Syawwal 1447 H
|03:55
|04:08
|11:55
|15:24
|18:15
|19:33
12 April 2026
24 Syawwal 1447 H
|03:54
|04:07
|11:55
|15:24
|18:15
|19:34
13 April 2026
25 Syawwal 1447 H
|03:52
|04:05
|11:54
|15:23
|18:16
|19:34
14 April 2026
26 Syawwal 1447 H
|03:51
|04:04
|11:54
|15:23
|18:16
|19:35
15 April 2026
27 Syawwal 1447 H
|03:50
|04:03
|11:54
|15:23
|18:17
|19:36
16 April 2026
28 Syawwal 1447 H
|03:49
|04:02
|11:54
|15:23
|18:17
|19:36
17 April 2026
29 Syawwal 1447 H
|03:48
|04:01
|11:53
|15:23
|18:18
|19:37
18 April 2026
1 Dzulqa'dah 1447 H
|03:47
|04:00
|11:53
|15:22
|18:18
|19:38
19 April 2026
2 Dzulqa'dah 1447 H
|03:46
|03:59
|11:53
|15:22
|18:18
|19:38
20 April 2026
3 Dzulqa'dah 1447 H
|03:45
|03:58
|11:53
|15:22
|18:19
|19:39
21 April 2026
4 Dzulqa'dah 1447 H
|03:43
|03:56
|11:53
|15:22
|18:19
|19:40
22 April 2026
5 Dzulqa'dah 1447 H
|03:42
|03:55
|11:52
|15:21
|18:20
|19:40
23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H
|03:41
|03:54
|11:52
|15:21
|18:20
|19:41
24 April 2026
7 Dzulqa'dah 1447 H
|03:40
|03:53
|11:52
|15:21
|18:21
|19:42
25 April 2026
8 Dzulqa'dah 1447 H
|03:39
|03:52
|11:52
|15:21
|18:21
|19:42
26 April 2026
9 Dzulqa'dah 1447 H
|03:38
|03:51
|11:52
|15:20
|18:22
|19:43
27 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H
|03:37
|03:50
|11:52
|15:20
|18:22
|19:44
28 April 2026
11 Dzulqa'dah 1447 H
|03:36
|03:49
|11:51
|15:20
|18:23
|19:44
29 April 2026
12 Dzulqa'dah 1447 H
|03:35
|03:48
|11:51
|15:20
|18:23
|19:45
30 April 2026
13 Dzulqa'dah 1447 H
|03:34
|03:47
|11:51
|15:20
|18:24
|19:46