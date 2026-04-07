Kasus pencurian berulang kembali menjadi sorotan setelah seorang terdakwa di Palembang mengaku telah sembilan kali keluar-masuk penjara karena tindak yang sama.

Fakta tersebut memicu keprihatinan publik sekaligus membuka perdebatan baru tentang efektivitas hukuman penjara dalam memberikan efek jera.

Di tengah polemik itu, pandangan tegas datang dari Ustaz Umar Rasyid Hasan, pengasuh pesantren Daarul Hijrah Majalengka, Jawa Barat, yang juga alumni Darul Ifta, lembaga fatwa tertinggi yang beranggotakan ulama senior (Mufti) di Arab Saudi.

"Kasus pencurian berulang seperti ini perlu dikaji secara serius dalam perspektif hukum Islam, termasuk kemungkinan penerapan hukum potong tangan jika telah memenuhi syarat," kata Ustaz Umar kepada inilah.com, Selasa (7/4/2026).

Berulang Kali Mencuri, Efek Jera Dipertanyakan

Pengakuan terdakwa yang telah sembilan kali dipenjara menjadi cermin nyata, hukuman penjara belum tentu efektif menghentikan kejahatan. Meski telah berkali-kali menjalani masa hukuman, pelaku tetap kembali melakukan pencurian.

Kondisi itu membuat majelis hakim di Pengadilan Negeri Palembang sempat terkejut dan mempertimbangkan secara matang putusan yang akan dijatuhkan.

Pada akhirnya, terdakwa divonis 2 tahun 6 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 3 tahun.

Namun, vonis tersebut justru memunculkan pertanyaan apakah hukuman ini cukup untuk menghentikan siklus kejahatan yang telah berulang hingga sembilan kali?

Harus Dilihat Nilai Curian

Menanggapi kasus tersebut, Ustaz Umar Rasyid Hasan menegaskan dalam Islam, penerapan hukum potong tangan tidak bisa dilepaskan dari nilai barang yang dicuri serta frekuensi kejahatan.

Ia menjelaskan, batas minimal pencurian yang dapat dikenakan hukuman potong tangan adalah senilai 1/4 dinar. Jika dalam salah satu tindakan pencurian nilai tersebut terpenuhi, maka sanksi hudud dapat diberlakukan.

Sementara 1/4 dinar itu senilai sekitar Rp849.375,- dengan kurs 1 dinar per hari ini sekitar Rp 3.397.500,-.

Ustaz Umar Rasyid menegaskan, pencurian yang telah mencapai batas 1/4 dinar masuk kategori yang dapat dikenai sanksi tegas dalam syariat Islam, termasuk potong tangan, disertai kewajiban mengembalikan barang curian.

"Kalau sudah masuk ke 1/4 dinar, maka itu sudah ada sanksi yang ditegaskan oleh syariat Islam. Jadi boleh tuh tangannya dipotong. Tangan dipotong sebelah kanan dulu," katanya.

Murid dari ulama besar Arab Saudi, Syekh Abdullah bin Baz itu menambahkan, jika pelaku terus mengulangi perbuatannya, maka dapat dikenakan hukuman tambahan berupa penjara khusus (hubis) atau sanksi lain yang memberi efek jera.

Namun demikian, ia mengingatkan setiap kasus pencurian harus dikaji secara rinci, terutama terkait nilai barang yang dicuri pada tiap kejadian. Penentuan sanksi, menurutnya, tidak bisa digeneralisasi hanya karena pelaku berulang kali melakukan pencurian.

“Kasus ini harus dikupas dulu, apakah dalam satu kali pencurian sudah mencapai 1/4 dinar atau belum, termasuk dari pencurian kedua hingga kesembilan. Kalau belum mencapai batas itu, tidak harus dipotong tangan, tetapi cukup diingatkan,” jelasnya.

Faktor Sosial tak Bisa Diabaikan

Selain aspek hukum, Ustaz Umar juga menekankan pentingnya memahami latar belakang pelaku sebelum menjatuhkan hukuman berat.

Narasumber Radio Silaturahim itu mengingatkan dalam sejarah Islam, keadilan selalu berjalan beriringan dengan kepedulian sosial.

Ia mencontohkan praktik pada masa Umar bin Khattab, di mana hukuman potong tangan tidak diterapkan kepada pelaku yang mencuri karena terpaksa, seperti karena kelaparan atau kemiskinan ekstrem.

Ustaz Umar juga menegaskan pentingnya menelusuri latar belakang pelaku sebelum menjatuhkan hukuman. Menurutnya, keadilan tidak boleh ditegakkan tanpa memahami sebab seseorang melakukan pencurian.

"Akan lebih bijak ketika sang pencuri sudah diketahui dan akan dihukum, ditanya dulu penyebabnya, jangan asal potong tangan. Jika mencuri karena lapar, miskin, atau terpaksa seperti pada masa Umar bin Khattab, maka tidak boleh dikenakan sanksi pemotongan tangan," ujarnya.

Pendekatan tersebut menunjukkan hukum Islam tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada solusi yang menyentuh akar persoalan.

Refleksi Penegakan Hukum

Kasus pencurian berulang ini menjadi refleksi penting bagi sistem hukum saat ini. Ketika hukuman penjara tidak lagi memberikan efek jera, maka perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan yang digunakan.