Pembungkaman terhadap kebenaran dan keadilan tidak pernah dibenarkan dalam ajaran Islam. Dalam tradisi kenabian, seorang Muslim justru diperintahkan untuk menegakkan keadilan, bahkan jika itu berarti mencegah saudaranya sendiri dari melakukan kezaliman.

Hal tersebut tercermin dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa menolong seseorang tidak selalu berarti membelanya, tetapi juga mencegahnya dari perbuatan zalim.

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟

Artinya: “Wahai Rasulullah, aku tahu bagaimana menolongnya saat ia dizalimi. Tapi bagaimana jika ia pelaku kezaliman?”

Jawaban Nabi SAW sangat mendalam dan visioner:

تَحْجُزُهُ، أَوْ تَمْنَعُهُ، مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ

Artinya: “Engkau cegah dia, atau larang dia dari berbuat zalim, maka itulah bentuk menolongnya.”

Prinsip inilah yang kemudian ditekankan oleh para ulama sebagai fondasi keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah pernah menegaskan pentingnya menegakkan keadilan sebagai inti ajaran agama.

“Menegakkan keadilan adalah kewajiban agama yang paling agung. Segala perkara yang dapat menegakkan keadilan, maka wajib dilaksanakan.” (Majmu’ Fatawa, 28/146)

Respons atas Kasus Penyiraman Air Keras

Ustaz Rifky Ja’far Thalib menyoroti nilai tersebut ketika menanggapi kasus penyiraman air keras terhadap seorang aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang terjadi baru-baru ini.

Dalam unggahan video singkat di akun media sosialnya @rifkyjafarthalib.official pada Minggu (15/3/2026), ia menilai tindakan kekerasan terhadap pihak yang memperjuangkan kebenaran tidak dapat dibenarkan.

Menurutnya, peristiwa seperti ini bukanlah yang pertama terjadi di Indonesia.

Ia mengingatkan publik pada kasus penyiraman air keras yang pernah menimpa penyidik KPK Novel Baswedan beberapa tahun lalu.

“Mengenai (kasus) penyiraman air keras dan ini sudah terjadi di tempat kita berkali-kali, seperti yang kita ingat betul yaitu Novel Baswedan. Dan yang tertangkap siapa? Hanya pelakunya. Sementara tokoh dibaliknya enggak ketemu,” ujarnya.

Ustaz Rifky juga menyoroti kesulitan dalam mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik peristiwa kekerasan semacam ini.

“Dan sekarang terulang. Bahkan masalahnya sedang dicek. Ini atasnya siapa? Kalau atasnya kecil ya cepat tertangkap. Kalau atasnya besar, menariknya agak susah. Wong mencari teroris saja yang bersembunyi sampai ke tengah hutan. Di tempat-tempat yang sangat terpencil, ya ketemu. Masa nyari orang di tengah kota enggak ketemu,” tmbahnya.

Peringatan bagi Penghalang Kebenaran

Meski demikian, Ustaz Rifky mengingatkan, mereka yang berjuang menegakkan kebenaran tidak akan gentar menghadapi ancaman.

Menurutnya, para pejuang kebenaran telah mendedikasikan hidupnya untuk membela nilai-nilai keadilan.

“Dan untuk Anda yang berusaha menghalangi terbukanya kebenaran, maka Wa makaru wa makarallah, wallahul khairul makirin, Allah punya makar, dan Allah lah sebaik-baik pembuat makar,” pungkasnya.

Kronologi Insiden

Sebelumnya, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis (12/3) malam.

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyebut insiden itu terjadi usai Andrie Yunus menghadiri acara podcast berjudul “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 23.00 WIB setelah kegiatan diskusi tersebut selesai.

Kasus ini kembali memunculkan perhatian publik mengenai perlindungan terhadap aktivis kemanusiaan serta pentingnya penegakan hukum yang transparan dan adil.

Dalam perspektif Islam, keadilan bukan sekadar konsep moral, tetapi perintah agama yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Membela korban kezaliman sekaligus mencegah pelaku dari berbuat zalim adalah bagian dari tanggung jawab moral umat.