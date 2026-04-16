Dalam kehidupan modern yang serba materialistis, manusia kerap terjebak dalam ilusi kepemilikan. Harta dianggap sebagai milik mutlak, hasil kerja keras yang sepenuhnya berada dalam genggaman. Namun, perspektif ini justru ditantang oleh tausyiah Ustaz Dennis Lim, yang mengajak umat untuk merenungkan kembali makna sejati dari rezeki.

Melalui sebuah video tausyiah yang diunggah oleh Anp Taklim bersama akun @kohdennislim, ia menyampaikan pesan sederhana namun menggugah, tidak semua yang kita miliki benar-benar menjadi milik kita. Bahkan, ada cara yang lebih pasti untuk memastikan harta itu benar-benar “ikut” bersama kita, bukan hanya di dunia, tapi hingga akhirat.

“Tidak ada cara yang lebih aman dari ini, untuk memastikan harta itu benar-benar milik kita!” tegas Koh Dennis Lim sapaan akrabnya.

Kalimat pembuka itu seolah menjadi kunci dari keseluruhan pesan spiritual yang disampaikan.

Rezeki yang Semu: Sekadar Titipan yang Lewat

Dalam penjelasannya, Koh Dennis Lim mengurai konsep rezeki dengan pendekatan yang sangat membumi.

Ia membaginya menjadi tiga jenis utama, yang masing-masing menggambarkan sejauh mana manusia benar-benar “memiliki” sesuatu.

“Rezeki manusia itu cuma tiga. Satu, yang dimakan jadi kotoran. Ini kata saya (makanan ini), ini punya saya nih, tadi dikasih. Kalau dibungkus, terus tumpah di jalan, dimakan semut, saya cuma dipilih Allah untuk nganterin rezekinya ke hamba Allah yang lain. Sebelum lewat sini, bukan rezeki kita," ujarnya.

Pernyataan tersebut menohok logika umum manusia. Bahwa sesuatu baru bisa disebut rezeki ketika benar-benar masuk dan dimanfaatkan oleh tubuh. Sebelum itu, ia hanyalah titipan yang bisa berpindah kapan saja.

Ia bahkan mengajak jamaah untuk melakukan refleksi sederhana.

“Silahkan cek saldo kalian masing-masing. Itu memang atas nama kalian. Tapi sebelum itu dijadikan makanan terus lewat sini (tubuh), bukan rezeki kalian,” kata Koh Dennis Lim.

Dalam konteks ini, harta di rekening bukan jaminan kepemilikan sejati. Bisa jadi, ia hanya “numpang lewat” untuk kebutuhan lain yang tak terduga.

"Tahu-tahu dapet teleponan, sakit nih harus ke rumah sakit, oh rezeki dokter. Tambal ban, oh rezeki tambal ban. Sebelum dimakan, enggak jadi. Itu bukan rezeki kita," ungkapnya.

Yang Dipakai Pun tak Abadi

Jenis kedua dari rezeki adalah yang dikenakan, seperti pakaian, perhiasan, dan berbagai atribut duniawi yang melekat di tubuh manusia. Namun, lagi-lagi, kepemilikan ini bersifat sementara.

“Dua, yang dikenakan lalu menjadi usang. Palu 2018, (terjadi) tsunami. Di lemarinya banyak baju, tapi rezeki dia yang asli yang nempel di badan aja.Yang udah berantakan di jalan mah diambil orang juga, kita enggak tahu yang mana," katanya.

Peristiwa bencana seperti tsunami di Palu menjadi ilustrasi nyata. Dalam sekejap, semua yang tersimpan rapi bisa lenyap atau berpindah tangan. Yang benar-benar “milik” hanyalah yang sempat dipakai.

Rezeki Abadi: Yang Diinfakkan di Jalan Allah

Bagian paling kuat dari tausyiah ini adalah pada jenis rezeki ketiga, yang justru sering dianggap “berkurang” oleh manusia, padahal di situlah letak kepemilikan sejati.

“Dan yang ketiga, yang diinfakan di jalan Allah. Masya Allah dulu ada ulama soleh, pengusaha kaya. Dia setiap kali untung, disisain sedikit buat belanja besok jualan lagi, sisanya sedekahin," katanya.

Kisah tersebut menggambarkan logika yang terbalik dari kebiasaan umum. Jika manusia biasa menyimpan lebih banyak dan memberi sedikit, ulama tersebut justru sebaliknya.

“Ditanya oleh sesama pengusaha. Kok lu enggak invest sih kayak kita? Rugi dong, ayo invest. Jangan disedekahin semua. Lu nggak sayang ya sama harta lu?”

Namun jawabannya justru mengejutkan sekaligus mencerahkan:

“Dijawabnya seperti apa? Justru saya sayang sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya?” pungkas Ustaz Dennis Lim.

Pertanyaan retoris ini menjadi penutup yang menggugah bagaimana cara membawa harta hingga mati? Jawabannya tidak lain adalah dengan menginfakkannya di jalan Allah.

Menata Ulang Cara Pandang

Tausyiah tersebut bukan sekadar ceramah tentang sedekah, tetapi ajakan untuk mengubah cara pandang terhadap kepemilikan.

Dalam perspektif Islam, harta bukanlah tujuan, melainkan alat. Dan kepemilikan sejati bukan diukur dari seberapa banyak yang disimpan, tetapi seberapa banyak yang mampu “diabadikan”.

Di tengah hiruk-pikuk dunia yang memuja akumulasi, pesan ini hadir sebagai pengingat: bisa jadi, yang kita kejar mati-matian justru tidak pernah benar-benar menjadi milik kita.