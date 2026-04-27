Musim gugur tahun 2005, sebuah apartemen mewah di kawasan elite Manhattan, New York, menjadi saksi sebuah ironi terbesar yang pernah dicatat dunia modern. Seorang perempuan muda berusia 26 tahun, pewaris kekayaan ratusan juta dollar dari salah satu konglomerasi terbesar di Asia, ditemukan telah tiada. Ia adalah putri bungsu dari pendiri Samsung Group — kerajaan bisnis yang produknya kini ada di hampir setiap saku manusia di muka bumi.

Di rekening dan portofolio sahamnya tersimpan harta yang nilainya menembus triliunan rupiah.

Ia mengenyam pendidikan tinggi di kampus bergengsi, menempuh studi pascasarjana di sebuah universitas ternama di New York. Pakaiannya dirancang oleh nama-nama besar dunia mode.

Apartemennya berada di salah satu lokasi termahal di kota termahal di dunia. Namun semua itu tidak sanggup menahannya untuk pergi.

Tidak ada satu lembar dollar pun yang bisa dibelanjakan untuk memperpanjang detak jantungnya barang sedetik. Tidak ada satu saham Samsung pun yang bisa ditukar dengan ketenangan jiwanya.

Tidak ada apartemen mewah yang bisa menjadi rumah bagi hatinya yang resah.

Ketika Dunia Tak Lagi Cukup

Sahabat pembaca Mozaik yang dirahmati Allah, kisah ini bukan untuk kita tertawakan, dan bukan pula untuk kita gosipkan. Kisah ini adalah cermin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan peristiwa-peristiwa seperti ini di hadapan kita bukan tanpa maksud. Alquran mengajarkan:

"Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan." (QS. Al-Hasyr: 2)

Berapa banyak manusia hari ini yang menghabiskan seluruh umurnya untuk mengejar sesuatu yang ia kira akan menyelamatkannya? Ia kira gelar akan menyelamatkannya. Ia kira jabatan akan menyelamatkannya. Ia kira tabungan yang menggunung, rumah yang megah, dan mobil yang berderet di garasi akan menjadi benteng dari segala kepedihan.

Padahal Allah telah berfirman dengan sangat jelas, jauh sebelum manusia modern silau pada gemerlap kapitalisme global:

"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur." (QS. At-Takatsur: 1-2)

Lihatlah betapa Alquran menggunakan kata "sampai kamu masuk ke dalam kubur". Bukan sampai kamu pensiun.

Bukan sampai kamu sadar. Tapi sampai liang lahat. Sebab inilah penyakit yang paling sulit disembuhkan: lupa bahwa kita akan mati.

Harta yang Tidak Pernah Mengikuti ke Kubur

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu:

"Yang mengikuti mayit itu ada tiga; dua kembali dan yang satu tetap bersamanya. Ia diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka kembalilah keluarga dan hartanya, sedangkan amalnya tetap bersamanya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Tiga triliun rupiah tidak akan ikut ke dalam kubur. Saham Samsung tidak akan ikut ke dalam kubur. Mobil sport, jam tangan mewah, koleksi tas branded — semua akan tertinggal. Yang akan menemani kita dalam kesendirian di alam barzakh hanyalah satu: amal kita. Iman kita. Sujud kita. Sedekah kita yang mungkin hanya seribu rupiah tapi diberikan dengan air mata. Tahajud kita di sepertiga malam yang terakhir. Bakti kita kepada ibu bapak. Itulah harta yang sesungguhnya.

Maka pertanyaannya untuk kita semua hari ini: jika Allah memanggil kita malam ini, apa yang sudah kita siapkan? Berapa banyak Alquran yang sudah kita baca minggu ini? Berapa banyak shalat sunnah yang kita tegakkan? Sudahkah kita meminta maaf kepada orang tua kita? Sudahkah kita menghapus dendam dari hati kita?

Bahagia Itu Bukan di Tangan, Tapi di Hati

Ada satu pelajaran lagi yang sangat mahal dari kisah ini. Manusia modern telah ditipu oleh sebuah dusta besar: bahwa kebahagiaan terletak pada apa yang kita miliki. Maka kita berlari, mengejar, menumpuk, lalu mengejar lagi. Padahal Rasulullah ﷺ telah membongkar dusta ini empat belas abad yang lalu:

"Kekayaan itu bukanlah banyaknya harta benda, tetapi kekayaan (yang sebenarnya) adalah kekayaan jiwa (hati)." (HR. Bukhari dan Muslim)

Seorang tukang becak yang shalat lima waktu tepat pada waktunya, yang pulang ke rumah disambut istri dan anak-anaknya yang shalih, yang tidur dengan hati tenang karena tidak ada hak orang lain yang ia zalimi — ia jauh lebih kaya daripada miliuner yang gelisah di atas kasur seharga ratusan juta. Sebab kekayaan sejati adalah qana'ah, kerelaan dan ketenangan hati menerima ketetapan Allah.

Allah berfirman dalam Surah Ar-Ra'd ayat 28, sebuah ayat yang seharusnya kita gantungkan di setiap dinding hati kita:

"(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram." (QS. Ar-Ra'd: 28)

Hanya dengan mengingat Allah. Bukan dengan mengingat saldo rekening. Bukan dengan mengingat warisan. Bukan dengan mengingat status sosial. Hanya dengan dzikrullah.

Pesan untuk Bangsa Ini

Saat ini kita hidup di zaman ketika anak-anak muda kita dihujani gambar kemewahan dari pagi hingga pagi lagi. Media sosial menampilkan rumah mewah, liburan ke Eropa, tas seharga puluhan juta, dan gaya hidup para crazy rich. Lalu hati anak-anak kita perlahan diracuni dengan satu pertanyaan: "Kapan aku bisa seperti mereka?"

Kisah putri Samsung ini adalah jawaban Allah dari langit, ditulis dengan tinta paling mahal yang bernama nyawa manusia: bahwa di puncak gunung kemewahan dunia, ada lembah kekosongan yang sangat dalam. Tidak ada yang bisa mengisi lembah itu kecuali iman. Tidak ada yang bisa menerangi gelapnya kecuali cahaya Allah.

Maka marilah kita kembali. Kembali kepada shalat yang khusyuk. Kembali kepada Alquran yang sudah lama berdebu di rak. Kembali kepada orang tua yang mungkin sudah lama tidak kita telepon. Kembali kepada mimpi-mimpi sederhana yang justru paling menenangkan: rumah yang halal, rezeki yang berkah, anak-anak yang shalih, dan akhirat yang dijanjikan Allah.

Sebab pada akhirnya, kebahagiaan tidak pernah dijual di toko mana pun di dunia ini. Ia hanya diberikan, gratis, kepada hamba-hamba Allah yang taat dan bertaqwa kepada-Nya. Allah berfirman:

"Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." (QS. Ath-Thalaq: 2-3)

Tiga triliun tidak bisa membeli satu detik tambahan umur. Tapi satu kalimat "laa ilaaha illallaah" yang diucapkan dengan ikhlas, bisa membeli surga yang luasnya seluas langit dan bumi.

Manakah yang lebih kita kejar?