Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti keras dugaan kejahatan perang dalam konflik Timur Tengah melalui tausiyah resminya.

Lembaga tersebut bahkan mendorong agar Amerika Serikat dan Zionis Israel dikenai sanksi tegas atas berbagai pelanggaran kemanusiaan yang terjadi.

Sikap tersebut tertuang dalam surat Nomor: Kep-40/DP-MUI/IV/2026 tentang Penghentian Agresi, Penegakan Hukum Internasional dan Keadilan Kemanusiaan.

Tausiyah tersebut menjadi respons atas agresi militer yang menyasar Iran, Palestina, Lebanon, serta kawasan lain di Timur Tengah.

Dokumen tersebut ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 1 April 2026.

Penegasan itu menunjukkan komitmen MUI dalam mendorong keadilan global berbasis nilai kemanusiaan dan ajaran Islam.

Dalam tausiyahnya, MUI mengutuk dengan sangat keras segala bentuk agresi dan invasi militer, upaya penjajahan, serta kekerasan bersenjata yang menargetkan negara berdaulat, warga sipil, dan fasilitas publik.

Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk kezaliman (al zhulm) yang diharamkan dalam Islam dan bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan.

MUI juga menyerukan kepada seluruh negara yang mencintai perdamaian untuk bersatu dan mengambil langkah nyata melalui tekanan politik, diplomatik, dan ekonomi guna menghentikan seluruh bentuk agresi militer.

Selain itu, semua pihak diminta menahan diri (stop war) demi mendorong deeskalasi konflik yang kian memanas.

Lebih lanjut, MUI menegaskan setiap pelanggaran hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia harus dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa pengecualian maupun standar ganda.

Penegakan hukum itu, menurut MUI, harus dilakukan melalui mekanisme peradilan internasional yang sah.

MUI juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar menjalankan mandatnya secara tegas, adil, dan tidak diskriminatif.

Termasuk di dalamnya menjatuhkan sanksi efektif terhadap Amerika Serikat, Zionis Israel, serta pihak lain yang terbukti melakukan agresi, kejahatan perang, dan pelanggaran kemanusiaan.

Selain itu, MUI meminta PBB memberikan perlindungan maksimal kepada pasukan penjaga perdamaian, warga sipil, tenaga medis, jurnalis, dan seluruh fasilitas publik sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

Dalam konteks global, MUI menyerukan agar negara-negara dunia menghentikan praktik politik kekuasaan yang eksploitatif dan hegemonik.

Sebaliknya, dunia diharapkan membangun tatanan yang berlandaskan keadilan, kesetaraan, serta penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa.

Tak hanya itu, MUI juga mengajak negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI, khususnya kawasan Teluk, untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan solidaritas global.

Mereka diingatkan untuk menolak segala bentuk politik adu domba (divide et impera) yang dapat melemahkan kekuatan umat Islam.

Di tingkat nasional, MUI meminta pemerintah agar segera mengambil kebijakan optimal yang berpihak pada kepentingan rakyat, terutama dalam menghadapi dampak eskalasi konflik yang memicu krisis energi.

MUI juga mendorong seluruh rakyat Indonesia untuk ikut mengawal kebijakan negara dalam menghadapi krisis tersebut sebagai bagian dari upaya melindungi kepentingan nasional.