Keputusan Mohamed Salah untuk mengakhiri perjalanan panjangnya bersama Liverpool FC pada akhir musim 2025–2026 bukan sekadar penutup karier di sebuah klub. Ia adalah penutup sebuah kisah besar tentang iman, keteladanan, dan dakwah yang lahir dari lapangan hijau.

“Saatnya telah tiba. Ini adalah bagian pertama dari perpisahan saya. Saya akan meninggalkan Liverpool, keputusan ini sudah diambil,” kata bintang sepak bola Liverpool asal Mesir itu dalam sebuah video yang baru diunggah di akun resminya @mosalah, Rabu (25/3/2026).

Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung getaran emosional yang dalam. Bagi jutaan penggemar, ini bukan sekadar perpisahan pemain dengan klub, melainkan perpisahan dengan sosok yang telah menjadi inspirasi lintas batas, agama, budaya, dan bangsa.

Liverpool, Lebih dari Sekadar Klub

Selama hampir satu dekade, Salah tidak hanya bermain untuk Liverpool, ia menjadi bagian dari jiwa klub itu sendiri.

“Saya tidak pernah membayangkan klub ini, kota ini, dan orang-orangnya akan menjadi bagian dari hidup saya. Liverpool bukan sekadar klub sepak bola, tetapi gairah, sejarah, dan روح (jiwa) yang tidak bisa saya jelaskan kepada orang yang bukan bagian darinya,” uja Salah.

Dalam pernyataan itu, terlihat jelas bahwa hubungan Salah dengan Liverpool melampaui kontrak profesional. Ia adalah keterikatan emosional yang tumbuh dari perjuangan, air mata, dan doa.

“Kami memenangkan trofi-trofi penting. Kami berjuang bersama melewati masa-masa tersulit dalam hidup kami. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang menjadi bagian dari perjalanan ini,” pungkas Salah.

Sujud yang Menggetarkan Dunia

Di tengah sorotan global, Salah menghadirkan sesuatu yang jarang terlihat dalam sepak bola modern, yakni ketulusan iman.

Setiap kali mencetak gol, ia bersujud. Bukan sekadar selebrasi, melainkan bentuk syukur kepada Allah SWT.

Ia pernah menjelaskan bahwa sujud syukur adalah doa. Ia telah melakukannya sejak kecil. Kebiasaan itu tidak berubah meski ia berada di puncak ketenaran dunia.

Sujud itu menjadi pesan diam. Tanpa pidato. Tanpa slogan. Namun mampu menembus hati jutaan manusia.

Alquran di Tengah Gemerlap Dunia

Salah juga pernah terlihat membaca Alquran setelah pertandingan. Sebuah pemandangan yang sederhana, tetapi sarat makna.



اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Kitab dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan mengingat Allah itu lebih besar. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-‘Ankabut: 45)

Ayat tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah gemerlap dunia, seorang Muslim tetap memiliki kompas yang tidak boleh hilang, yakni Alquran dan salat.

Dakwah Tanpa Mimbar

Yang menjadikan Salah istimewa bukan sekadar gol atau trofi, melainkan cara ia berdakwah tanpa mimbar. Ia jarang berbicara tentang Islam, tetapi sikapnya menyampaikan pesan yang jauh lebih kuat: rendah hati saat menang, sabar dalam ujian, dan teguh dalam ibadah.

Di Inggris, kehadirannya perlahan mengubah cara pandang terhadap Islam. Ia menjadi wajah Muslim yang damai, bersahaja, dan menginspirasi.

Bahkan para penggemar Liverpool menyanyikan yel-yel bernuansa Islami untuknya. Sebuah fenomena yang dulu nyaris mustahil terjadi di stadion Eropa.

Melampaui Peran Seorang Pesepakbola

“Saya tidak punya cukup kata untuk menggambarkan dukungan yang kalian berikan. Kalian selalu bersama saya di masa terbaik dan masa tersulit. Itu tidak akan pernah saya lupakan. Itu akan saya bawa selamanya,” tambah Salah dalam video perpisahannya itu.

Kalimat tersebut menegaskan, perjalanan Salah bukan sekadar karier profesional. Ia adalah perjalanan spiritual yang dibagikan kepada dunia.

“Saya akan selalu menjadi salah satu dari kalian. Klub ini akan selalu menjadi rumah saya, bagi saya dan keluarga saya,” pungkasnya lagi.

Warisan yang Tak Terlihat, Tapi Terasa

Pada akhirnya, Mohamed Salah bukanlah ulama, bukan pula pendakwah di mimbar besar. Namun jejaknya melampaui banyak ceramah. Ia membuktikan bahwa iman tetap hidup di tengah popularitas, Islam dapat hadir dengan indah tanpa paksaan, dan keteladanan adalah bentuk dakwah yang paling kuat.

Salah mungkin akan meninggalkan Anfield. Namun nilai yang ia tanamkan tidak akan pergi.

“Karena kalian semua, saya tidak akan pernah berjalan sendiri.”