Fenomena kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi kembali mengguncang publik.

Dari mahasiswa hingga guru besar, bahkan sosok yang selama ini dianggap memiliki otoritas moral dan keagamaan, terseret dalam pusaran kasus yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman.

Di tengah kegelisahan ini, suara peringatan datang dari Ustaz Fatih Karim, pendiri Cinta Quran Foundation sekaligus Dewan Pembina Amazing Group, dalam unggahan video di akun medsosnya dikutip inilah.com, Jumat (17/4/2026).

Ia menanggapi fenomena maraknya kekerasan seksual di lingkungan perkuliahan dari mahasiswa sampai guru besar menjadi pelakunya dan seorang oknum ulama juri ajang penghafal Qur'an.

Akar Kerusakan Moral

Dalam pernyataannya, Ustaz Fatih Karim langsung menyentuh akar persoalan yang kerap diabaikan yakni kerusakan batin yang berawal dari kebiasaan kecil namun berdampak besar.

“Teko enggak akan pernah bohong. Dia akan mengeluarkan isinya. Isinya kotor, porno, mulutnya juga sama, ketikannya juga sama. Enggak rektor, enggak guru besar, enggak mahasiswa, bisa saja otaknya kotor. Makanya jangan sering-sering konsumsi pornografi. Itu berdampak kepada isi kepala. Dan itu berdampak kepada mulut, dan juga lisan, dan juga tangan kita," ungkapnya.

Pernyataan itu menjadi refleksi tajam bahwa persoalan kekerasan seksual bukan semata soal jabatan, status sosial, atau tingkat pendidikan, melainkan cermin dari isi hati dan pikiran yang dibiarkan tercemar tanpa kontrol.

Dimensi Dosa Publik

Lebih jauh, ia mengingatkan konsekuensi dari perbuatan tersebut tidak berhenti pada hukuman sosial di dunia.

“Jadi, saya ingin pesan buat teman-teman semuanya. Allah Maha Melihat. Ini baru dipermalukan manusia. Apalagi nanti dihadapan Allah, Allah akan mempermalukan kita,” kata Ustaz Fatih.

Pesan itu membawa dimensi spiritual yang sering terlupakan dalam diskursus publik bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan hukum manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

Figur Ternoda

Yang paling mengejutkan, Ustaz Fatih Karim juga menyinggung fakta yang lebih memprihatinkan, pelaku tidak hanya berasal dari kalangan akademisi, tetapi juga dari figur keagamaan.

“Bahkan kabar terbaru pun, bukan hanya rektor, bukan hanya guru besar, bukan hanya mahasiswa perguruan tinggi. Bahkan seorang ulama, dalam tanda kutip, mencabuli santri-santrinya. Bahkan ulama ini terkenal sekali. Bahkan menjadi juri di Hafiz Alquran. Dan juga beliau seorang penghafal Alquran. Enggak salah dengan Qur'annya. Enggak akan pernah salah Qur'an. Enggak akan pernah salah hafal Qur'an. Enggak akan pernah salah kampusnya. Yang salah adalah aktivitas kecil yang dibiasakan menjadi habit. Habit ini yang sekarang ada di kita.”

Di titik ini, narasi menjadi sangat jelas, yang rusak bukan institusi, bukan ilmu, dan bukan Alquran, melainkan kebiasaan buruk yang terus dipelihara hingga membentuk karakter menyimpang.

Seruan Tanpa Takut

Sebagai penutup, ia menyampaikan tiga pesan penting yang bukan hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk dijalankan bersama.

"Pertama, hati-hati. Stop konsumsi hal-hal yang berbau pornografi. Karena itu akan mempengaruhi pemahaman. Dan itu akan berbekas kepada tindakan," kata Ustaz Fatih.

Kedua, lanjut dia, kepada para pelaku, hukum seberat-beratnya. Jika perlu, mereka diberhentikan dari kampusnya.

"Dan rektor, atau wakil rektor, atau guru besar, hentikan. Karena kampus, bukan tempat pelecehan seksual. Bagaimana kalau ibumu dilecehkan? Bagaimana kalau bapakmu dilecehkan? Bagaimana kalau anak perempuanmu dilecehkan? Hentikan,” tegasnya.

"Ketiga, teman-teman semuanya, mulai hari ini, ada apa-apa, langsung bicara. Langsung bicara. Jangan takut. Kita angkat di sosmed. Kita angkat dan kita hukum. Kalau hukum ini tidak tajam, untuk mereka, hukuman publik akan lebih tajam dari semuanya. Tajam!”

Seruan tersebut bukan sekadar kritik, melainkan ajakan kolektif untuk membersihkan ruang pendidikan, baik secara sistemik maupun personal.

Kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi pencarian ilmu, bukan tempat lahirnya trauma.

Dalam perspektif Islam, menjaga kehormatan (hifzh al-‘irdh) adalah bagian dari maqashid syariah.

Ketika nilai tersebut dilanggar, maka bukan hanya individu yang rusak, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi.