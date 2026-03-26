33 tahun lalu, di sebuah kampung miskin bernama Bambali, lahirlah seorang bocah laki-laki yang kelak akan mengangkat derajat desa tersebut.

Kampung yang dulunya kumuh nan miskin itu pun perlahan bertransformasi menjadi "kota" maju. Semua berkat si bocah ajaib itu yang kini dikenal sebagai salah satu pesepakbola sukses di dunia, Sadio Mane.

Kisah tersebut bukan sekadar perjalanan seorang atlet menuju puncak karier, tetapi juga potret nyata bagaimana kepedulian sosial mampu mengubah wajah sebuah desa terpencil menjadi pusat harapan baru.

Bambali, yang berada di selatan Senegal, dulunya merupakan kawasan dengan keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Dari Kemiskinan Menuju Panggung Dunia

Sejak kecil, Mane hidup dalam kondisi serba kekurangan. Ia pernah merasakan lapar, bekerja di ladang, hingga bermain sepak bola tanpa alas kaki. Pendidikan formal pun bukan sesuatu yang mudah ia dapatkan.

Namun, kerja keras dan tekad kuat membawanya menembus kerasnya dunia sepak bola internasional. Namanya semakin bersinar saat memperkuat Liverpool FC, menjadikannya salah satu pemain terbaik dunia.

Sadio Mané saat ini bermain untuk klub Liga Pro Saudi, Al-Nassr. Ia resmi bergabung dengan klub yang berbasis di Riyadh tersebut pada Agustus 2023 setelah satu musim bersama Bayern Munchen dan kini menjadi rekan setim Cristiano Ronaldo. Mané terikat kontrak dengan Al-Nassr hingga tahun 2026.

Meski telah mencapai kesuksesan global, Mane tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap menjaga hubungan erat dengan sekitar 2.000 penduduk Bambali, desa yang menjadi titik awal perjalanan hidupnya.

Membangun Desa, Membangun Masa Depan

Dalam laporan Sport Bible, kesuksesan finansial yang diraih Mané tidak ia gunakan untuk berfoya-foya. Sebaliknya, ia menginvestasikan hartanya untuk membangun kampung halamannya.

Ia menyumbangkan sekitar £500.000 untuk membangun rumah sakit modern yang kini melayani puluhan desa di sekitarnya.

Selain itu, ia juga menggelontorkan dana sekitar £200.000 untuk membangun sekolah menengah gratis, demi memastikan generasi muda Bambali memiliki akses pendidikan yang layak.

Tak berhenti di situ, Mane juga membangun fasilitas pendukung seperti pom bensin dan kantor pos, serta menyediakan jaringan internet 4G untuk membuka akses informasi bagi masyarakat desa.

Bantuan Nyata untuk Kehidupan Sehari-hari

Kontribusi Mane tidak hanya dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Ia juga memberikan bantuan langsung kepada masyarakat.

Setiap keluarga di wilayah miskin tersebut menerima sekitar 70 euro per bulan untuk membantu kebutuhan ekonomi mereka.

Para siswa berprestasi mendapatkan laptop dan bantuan dana, sementara anak-anak desa memperoleh perlengkapan olahraga secara gratis.

Semua langkah itu menjadi bukti bahwa perubahan tidak hanya dibangun dari fasilitas fisik, tetapi juga dari kepedulian yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Filosofi Hidup Lebih Memilih Berbagi

Dalam sebuah wawancara, Mane mengungkapkan pandangan hidupnya yang sederhana namun penuh makna. Ia berkata:

“Mengapa saya harus memiliki sepuluh mobil Ferrari, 20 jam tangan berlian, atau dua pesawat? Apa manfaat semua benda itu bagi saya dan bagi dunia?”

“Saya pernah lapar, saya harus bekerja di ladang; saya melewati masa-masa sulit, bermain sepak bola tanpa sepatu, saya tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan banyak hal lainnya. Namun hari ini, dengan apa yang saya peroleh dari sepak bola, saya bisa membantu masyarakat saya.”

“Saya membangun sekolah, stadion, kami menyediakan pakaian, sepatu, dan makanan bagi orang-orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Selain itu, saya memberikan 70 euro setiap bulan kepada semua orang di wilayah yang sangat miskin di Senegal untuk membantu perekonomian keluarga mereka.”

“Saya tidak membutuhkan kemewahan seperti mobil mahal, rumah mewah, perjalanan, bahkan pesawat. Saya lebih memilih masyarakat saya merasakan sedikit dari apa yang telah diberikan kehidupan kepada saya.”

Cermin Nilai Kemanusiaan dan Keislaman

Apa yang dilakukan Mane mencerminkan nilai-nilai universal, termasuk dalam ajaran Islam: kepedulian terhadap sesama, keadilan sosial, dan tanggung jawab terhadap kaum yang membutuhkan.

Kisahnya menjadi inspirasi bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang dimiliki, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain.