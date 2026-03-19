Ratusan warga Palestina tetap menapakkan langkah iman mereka di tengah bayang-bayang perang yang belum usai.

Pada Minggu malam (16/3/2026), mereka memadati Masjid Al-Omari, masjid yang terbesar dan tertua di Jalur Gaza, untuk menunaikan ibadah di malam penuh kemuliaan, Lailatul Qadar.

Momen sakral itu menjadi potret kontras antara kekhusyukan spiritual dan realitas pahit konflik yang terus membayangi Jalur Gaza.

Rekaman video yang dipublikasikan Viory memperlihatkan para jemaah berbondong-bondong memasuki masjid, memenuhi saf-saf salat, dan larut dalam doa-doa panjang di malam yang diyakini sebagai malam turunnya Alquran.

Namun, di balik lantunan ayat suci, kegelisahan tetap terasa.

"Ada kekhawatiran tentang konflik Iran karena perang bisa pecah kembal, sehingga bahaya masih tetap ada," kata Saif Al Samari.

"Kita bisa melihat perang sengit setelah konflik Iran dengan Israel. Kami berdoa agar musuh tetap sibuk dan meninggalkan kami," tambahnya.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Ketegangan kawasan, khususnya terkait Iran, membuat warga Gaza merasa ancaman perang bisa kembali meledak kapan saja.

Seorang jemaah lainnya, Abu Yousef, menggambarkan kondisi psikologis masyarakat yang masih diliputi trauma, namun berusaha bangkit melalui ibadah.

"Ketakutan masih ada. Kita tidak bisa mengatakan bahwa perang telah berakhir, sehingga rasa takut tetap ada. Pada saat yang sama, orang-orang perlu mengubah suasana hati setelah lelah oleh kesedihan dan cobaan," ujar Abu Yousef.

Masjid Bersejarah yang Tetap Berdiri

Masjid Al-Omari bukan sekadar tempat ibadah. Ia adalah simbol kehidupan spiritual dan sosial warga Gaza selama berabad-abad.

Masjid tersebut dikenal sebagai landmark religius paling penting di wilayah tersebut, dengan arsitektur khas dan kubah-kubah tinggi yang menjulang.

Namun, konflik berkepanjangan telah meninggalkan luka mendalam. Sejumlah bagian masjid mengalami kerusakan berat, mulai dari dinding, atap, hingga struktur lainnya.

Meski demikian, masjid ini tetap menjadi pusat harapan dan keteguhan iman.

Lailatul Qadar di Tengah Luka

Lailatul Qadar, yang jatuh pada malam ke-27 Ramadan, diyakini umat Islam sebagai malam diturunkannya Alquran kepada Nabi Muhammad SAW. Malam tersebut memiliki keutamaan lebih baik dari seribu bulan.

Ramadan sendiri merupakan bulan kesembilan dalam kalender Hijriah, di mana umat Islam menjalankan ibadah puasa dari fajar hingga terbenam matahari sebagai salah satu rukun Islam.

Di Gaza, ibadah ini terasa jauh lebih berat. Namun justru di tengah penderitaan, nilai spiritual Ramadan semakin terasa kuat.

Shaaban Sakkik, salah satu jemaah, mengungkapkan rasa syukurnya bisa kembali ke masjid setelah jeda panjang akibat konflik.

“Kami kembali ke rumah-rumah Allah untuk salat malam, setelah jeda selama dua tahun. Tahun ini, alhamdulillah kami kembali ke masjid-masjid kami," ujarnya.

Menurut Sakkik, suasana di Masjid Al-Omari khususnya berbeda dari yang lain dengan nuansa spiritual yang memenuhi tempat ini.

Sementara itu, Saif Al-Samari menegaskan, keterikatan warga Gaza dengan masjid tidak akan pernah pudar, meski ancaman terus mengintai.

“Perang belum berhenti karena kami masih berada dekat dengan garis kuning, hanya beberapa meter dari musuh. Namun demikian, kami tetap berpegang pada tanah kami, dan kami akan tetap berada di sini beribadah kepada Allah di masjid-masjid ini," ujarnya.

"Kami tumbuh dengan kecintaan terhadap masjid-masjid ini dan hati kami terikat padanya, jadi bagaimana mungkin kami meninggalkan rumah-rumah Allah yang menjadi sumber keyakinan mendalam?” lanjut dia.

Saif Al-Samari juga kembali menyinggung kekhawatiran akan konflik yang lebih luas.

“Ada kekhawatiran tentang konflik Iran karena perang bisa pecah kembali selama musuh masih ada yang telah merampas setengah wilayah, sehingga bahaya tetap ada," ungkapnya..

Ibadah yang tak Terhentikan

Di tengah kehancuran dan kehilangan, warga Gaza tetap menjaga tradisi ibadah Ramadan dengan penuh keteguhan.

Ghassan Abu Shaban menegaskan, ritual ibadah tidak hanya terbatas pada sepuluh malam terakhir, melainkan menjadi bagian dari ketahanan spiritual mereka.

“Kami menjalankan ritual-ritual besar di bulan suci yang tidak terbatas pada sepuluh hari terakhir saja. Meskipun perang dan kehancuran melanda Gaza dengan banyak orang yang gugur dan rasa sakit atas kehilangan mereka, serta kerusakan Masjid Al-Omari, kami tetap menjalankan ibadah ini dengan tekad dan kebanggaan,” ujarnya.

Sementara Abu Yousef menambahkan, meski ketakutan belum sirna, kebutuhan akan ketenangan batin menjadi alasan kuat mereka kembali ke masjid.

"Kami ingin merasakan suasana spiritual. Kami merindukan suara para syekh saat melantunkan Alquran, karena Gaza memiliki para qari terbaik dengan suara yang indah," tambah Abu Yousef.

"Kami ingin merasakan suasana spiritual. Kami merindukan suara para syekh saat melantunkan Alquran, karena Gaza memiliki para qari terbaik dengan suara yang indah,” tambah Abu Yousef.

Antara Iman dan Ancaman

Pemandangan jemaah yang memenuhi masjid, imam yang memimpin salat, serta lantunan doa yang menggema, menjadi simbol keteguhan iman di tengah ketidakpastian.

Di Gaza, Lailatul Qadar bukan hanya tentang malam penuh kemuliaan.