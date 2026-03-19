Cendekiawan Muslim Indonesia, Prof. Muhammad Quraish Shihab, mengungkap “rahasia besar” Alquran terkait krisis lingkungan yang kini melanda dunia.

Dalam rilis Bimas Islam Kemenag RI dikutip inilah.com, Kamis (19/3/2026), menegaskan, jauh sebelum isu perubahan iklim dan kerusakan ekosistem menjadi perhatian global, Alquran telah memberikan peringatan tegas sekaligus panduan moral bagi manusia dalam menjaga bumi.

Menurutnya, perhatian Islam terhadap alam sangat kuat dan tercermin dari banyaknya ayat dalam Alquran yang berbicara tentang lingkungan.

“Dalam Alquran, ayat yang berkaitan dengan hukum mungkin hanya sekitar dua ratus sampai tiga ratus ayat. Tetapi yang berbicara tentang alam dan lingkungan jumlahnya jauh lebih banyak, bisa mencapai sekitar seribu ayat,” ujar Prof Quraish dalam tausiyah pada acara silaturahmi Menteri Agama dengan pimpinan ormas Islam di Kediaman Dinas Menteri Agama, Jakarta, belum lama ini.

Pernyataan tersebut menegaskan, isu lingkungan bukan sekadar tema tambahan dalam Islam, melainkan bagian inti dari pesan wahyu.

Dalam Alquran, alam digambarkan sebagai sistem kosmik yang berada dalam kekuasaan Allah SWT. Hal ini tercermin dalam firman-Nya:

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ

Artinya: “Milik-Nya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah” (QS. Thaha: 6).

Menurutnya, ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia hidup di tengah keteraturan ciptaan Tuhan. Karena itu, manusia dituntut menjaga keseimbangan yang telah diciptakan-Nya.

Amanah Memakmurkan Bumi

Prof Quraish menegaskan dalam ajaran Islam, manusia tidak hanya diminta menjaga alam, tetapi juga memakmurkannya.

Ia merujuk pada firman Allah dalam Alquran Surah Hud ayat 61 yang menyebutkan manusia diciptakan dari bumi dan diberi amanah untuk memakmurkannya.

“Alquran menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari bumi dan ista’marakum fiha, menugaskan manusia untuk memakmurkannya. Artinya manusia tidak sekadar memanfaatkan alam, tetapi juga bertanggung jawab mengelolanya dengan bijaksana,” jelasnya.

Menurutnya, konsep tersebut menegaskan peran manusia sebagai khalifah di bumi yang harus menjaga keberlanjutan kehidupan.

Prinsip Keseimbangan Alam

Ia juga menyoroti prinsip keseimbangan yang menjadi dasar kehidupan alam semesta sebagaimana dijelaskan dalam Alquran Surah Ar-Rahman.

“Seluruh makhluk di alam menjalankan perannya dengan patuh. Matahari, bulan, tumbuhan, semuanya berada dalam keteraturan. Manusia seharusnya belajar dari keteraturan itu agar tidak merusak keseimbangan yang telah diciptakan Tuhan,” tuturnya.

Dalam ayat tersebut disebutkan yang artinya “Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Tumbuhan dan pepohonan tunduk kepada-Nya. Dan langit telah Dia tinggikan serta Dia letakkan keseimbangan agar kamu tidak melampaui batas dalam keseimbangan itu” (QS. Ar-Rahman: 5–8).

Bumi sebagai Tempat Kehidupan Manusia

Quraish Shihab juga mengingatkan bahwa hubungan manusia dengan bumi digambarkan secara mendalam dalam Alquran. Manusia berasal dari tanah, hidup di atas bumi, dan pada akhirnya kembali ke dalamnya.

Allah berfirman:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ

Artinya: “Dari bumi Kami menciptakan kamu, ke dalamnya Kami akan mengembalikan kamu, dan darinya Kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi” (QS. Thaha: 55).

“Bumi itu ibarat ibu kita. Dari bumi kita diciptakan, di bumi kita hidup, dan ke bumi pula kita kembali. Karena itu jangan sampai manusia durhaka kepada bumi,” ujar Prof Quraish.

Kerusakan Lingkungan Ulah Manusia

Ia juga menyinggung berbagai krisis lingkungan yang terjadi saat ini.

Menurutnya, Alquran telah mengingatkan bahwa kerusakan alam sering kali disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia” (QS. Ar-Rum: 41).

Ayat tersebut, kata Prof Quraish, menunjukkan kerusakan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab.

“Manusia menikmati nikmat alam, tetapi sering lupa mensyukurinya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan firman Allah:

...وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ...



Artinya:“.... Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya....” (QS. Ibrahim: 34).

Menurutnya, kesadaran akan besarnya nikmat Tuhan seharusnya mendorong manusia untuk lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Menjaga Alam untuk Generasi Mendatang

Prof Quraish menegaskan, menjaga lingkungan bukan hanya untuk kepentingan manusia saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

Ia mengutip pesan Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan seseorang tetap menanam pohon meskipun mengetahui kiamat akan segera terjadi.

“Itu menunjukkan bahwa menjaga kehidupan dan menanam kebaikan tetap harus dilakukan sampai kapan pun,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan firman Allah:

...وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ...

“....Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih memuji-Nya, tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka....” (QS. Al-Isra: 44).

Menurut Prof Quraish, kesadaran seluruh makhluk merupakan ciptaan Tuhan yang bertasbih kepada-Nya akan menumbuhkan sikap hormat manusia terhadap alam.